Hoy se cumplen 26 años de uno de los mitos del rock mundial. Freddie Mercury, vocalista, músico y compositor que fue conocido a escala internacional como líder de la banda de rock británica Queen, pero que también desarrolló una trayectoria paralela en solitario de innegable éxito.

La banda de rock dejó tras de sí un total de 20 álbumes publicados y canciones como We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, We Will Rock You o A Kind Of Magic que se convirtieron en clásicos de la música pop junto a Barcelona. Queen llegó a vender 300 millones de álbumes en todo el mundo.

En Wake UP! hemos preguntado en la calle y mucha gente no sabe que, “El show debe continuar”.

Hoy, en Callejeros Musiqueros: Queen