Callejeros Musiqueros: George Michael

Esta podría ser la primera Navidad en la que “Last Christmas“, la icónica canción de Wham!, llegue al número uno de las listas Británicas y de muchos más países gracias a una campaña de los fans de George Michael que quieren conmemorar el primer aniversario de su muerte con descargas de la canción.

El próximo 25 de diciembre se cumple el primer aniversario del fallecimiento de George Michael, una superestrella del pop británico que alcanzó hitos musicales como Wake Me Up Before Yo Go-Go, Faith, o Last Chritsmas, aunque a pesar ello, muchas personas aún no saben reconocer al gran músico.

