En Wake UP! no dejamos de sorprendernos, hoy hemos bajado a la calle a preguntar por otro de nuestros clásicos de la música. El “jefe” del rock, el “boss” por excelencia de la música que resulta no es tan conocido como a muchos nos gustaría. Esto es lo que nos han contado en las calles.

Hoy, en Callejeros Musiqueros: Bruce Springsteen