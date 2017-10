Bryan Adams y Bruce Springsteen cantan juntos ‘Cuts Like a Knife’ y ‘Badlands’

Sigue con su agenda profesional muy ocupada, y es que Bruce Springsteen estrena su musical en Broadway en los próximos días, pero no ha querido perderse el cierre de los Invictus Games en Toronto, la competición deportiva para veteranos militares con discapacidades o lesiones. El cantante clausuró estos juegos con una actuación en acústico donde interpretó Working on the Highway, The Promised Land y Dancing in the Dark. Bryan Adams fue el siguiente en actuar, y al final de su concierto invitó a Bruce al escenario para cantar juntos, con la banda de Adams, potentes versiones de Cuts Like a Knife y Badlands.

Bryan Adams también compartió previamente en su cuenta de Instagram un video de los dos practicando el tema en el backstage antes del show. “Qué momento para juntarnos, gracias Bruce”, escribió el músico.

Working on “cuts like a knife” backstage with @brucespringsteen just before we went out and sang it for real at the #invictusgames Toronto. What a moment to hang on to, thanks Bruce. Una publicación compartida de Bryan Adams (@bryanadams) el 1 de Oct de 2017 a la(s) 2:05 PDT

Esta no es la primera vez que Springsteen y Adams unen fuerzas para para ir en ayuda de alguna causa, hace siete años precisamente tocaron Cuts Like a Knife en un espectáculo a beneficio del Fondo Rainforest.