Bruce Springsteen recuerda a su “hermano perdido” Tom Petty

El vacío que Tom Petty ha dejado en el mundo de la música es más que notable. Son muchos los artistas que, durante las últimas semanas, han confesado la gran admiración que sentían por el músico, y han llenado las redes sociales y sus conciertos de referencias sobre él.

“Tom tenía solo 66 años”, se lamenta Springsteen, uno de los más dolidos con la pérdida, “y acababa de tocar sólo hace una semana”. En una entrevista homenaje de la revista Rolling Stone a Petty, Springsteen describió cómo llegó a su casa la noticia de la muerte del cantante el pasado 2 de octubre. “Hubo gritos de horror. No podía creerlo”.

Down here on E Street, we’re devastated and heartbroken over the death of Tom Petty. Our hearts go out to his family and bandmates.

— Bruce Springsteen (@springsteen) October 3, 2017