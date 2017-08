Brian Johnson sorprende en un concierto de Muse y cantan ‘Back in black’ juntos

Es más que habitual que en los conciertos de Muse, el grupo incluya el conocido riff de Back in Black de AC/DC. Sin embargo, en su último concierto, han ido un paso más allá y han invitado sobre el escenario a Brian Johnson para interpretarla completa.

Llevaba retirado un año y medio, pero la voz de AC/DC desde 1980 de vez en cuando se pasea por shows de medio mundo para aparecer cantando con amigos. “¡Ha vuelto!”, gritó el líder de Muse, Matthew Bellamy, para presentar al cantante. “Muchas gracias chicos”, dijo el vocalista de AC/DC al despedirse de esta aparición.

AC/DC postergó las últimas diez fechas de su gira por América el año pasado después de que los médicos avisaran a Johnson de que se enfrentaba a una pérdida total de audición si no dejaba de hacer giras inmediatamente. AC/DC completó el tour el verano pasado, con el cantante de Guns N’ Roses, Axl Rose, como vocalista invitado, y Johnson aparentemente no regresará ya al grupo.

Johnson escribió: “Todo mi enfoque está puesto en continuar el tratamiento médico para mejorar mi audición. Espero que con el tiempo mejore y me permita regresar a actuaciones de conciertos en vivo. Aunque el resultado es incierto, mi actitud es optimista”.

Such an honor to have the legendary Brian Johnson join us onstage at Reading Festival last night. Thanks so much Brian! #BackInBlack pic.twitter.com/VcUODCKfDw

— muse (@muse) August 28, 2017