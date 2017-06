Bono, de U2: ‘En España hemos pasado algunas de las mejores noches de nuestra vida”

Tony Aguilar entrevista en exclusiva a U2 por el lanzamiento de Songs of Innocence (02/11/2014)



Lo primero de todo, felicitaros por ser número uno de ventas en España con Songs of Innocence. A pesar de que regalásteis vuestro álbum, muchísimos fans han acudido a las tiendas a comprarlo.

The Edge: Esa es una gran noticia, no sabíamos qué tal se vendería el disco físico. Quisimos convertirlo en una edición muy especial, el segundo CD tiene diez canciones extra, y ese puede ser uno de los motivos por los que está funcionando tan bien. ¡Nos sentimos muy felices!

Bono: ¿Has visto la edición en vinilo? Te tenemos que regalar uno, es de color blanco, con funda desplegable. El CD también es fantástico, dentro de unos años no habrá CDs así que disfrutadlos mientras podáis.

Después de todo el revuelo del lanzamiento, una vez más de forma novedosa, gratuitamente en iTunes, el álbum físico está en las tiendas. Y vuestros mayores fans lo agradecen. Verlo así en vuestras manos... ¿Tranquiliza?

Adam Clayton: Llámame antiguo si quieres, pero me gusta poder tocarlo y ver de cerca el artwork. La ventaja de la edición digital es que pudimos lanzarlo una semana después de haberlo grabado, y eso fue increíble. La edición física nos ha permitido añadir unos temas extra en acústico y dos nuevas canciones, The crystal ballroom y Lucifer's hands. Además es un objeto hermoso, creo que ahora la gente entiende la magia de llevar un álbum debajo del brazo, estudiar los créditos y las fotos, en lugar de descargártelo.

The Edge: Creo que el futuro del formato digital es que se vuelva audiovisual, que puedas ver el artwork en tu teléfono, en tu tele, en tu Ipad... Estamos excitados con el futuro digital, aún queda camino por recorrer. Pero el vinilo es sagrado, la sensación de posar la aguja sobre el disco es muy poderosa. Sobre todo con el disco extra acústico, hay una versión con piano de Every breaking wave que, si la pones en vinilo, cambian las moléculas de la habitación. Es mágica.

¿Va a ser Every breaking wave el segundo single?

The Edge: Es bastante probable. Hicimos una versión en la BBC con cuerdas y piano y el público se volvió loco en Twitter. A mi también me encanta, surgió de una manera muy natural en el estudio, pero la dejamos a un lado para concentrarnos en los temas más difíciles. Cuando escuchamos el increíble remix que hizo Chad Blake nos dimos cuenta de lo poderosa que era. Creo que Adam ha tocado una de sus mejores partes de bajo en ese tema. Aún no sabemos cuál será el próximo single, pero creo que es una de las mejores canciones del disco, así que no me sorprendería que acabáramos eligiéndola.

Bono, cómo nace Songs of Innocence? ¿Era una necesidad nostálgica? Hay momentos para muchos recuerdos, desde Dublín a California...

Bono: La nostalgia es peligrosa, hay que tener cuidado, y el sentimentalismo es más peligroso aún. Pero para descubrir por qué formaste una banda, por qué te gusta ser el centro de atención, por qué te convertiste en artista, tienes que echar la vista atrás. Incluso en las familias hay cosas de las que no se hablan, y yo quiero hablar de ellas. En este momento de mi vida necesitaba mirar atrás y responder a esas preguntas para poder seguir adelante, y estoy agradecido a mi banda por haberme apoyado en esto.

Háblame de Cedarwood Road. ¿Cómo era esa calle, ese barrio donde creciste? En el tema aparece tu familia.

Bono: Era una calle ordinaria donde vivía gente extraordinaria. Tengo muy buenos recuerdos de mi infancia allí, pero en mi adolescencia las cosas se complicaron: se volvió un barrio más peligroso, se construyeron viviendas de protección oficial y se obligó a gente a vivir ahí. Así, su rabia y la mía acabó encontrándose, había mucha violencia. Irlanda en general era un lugar muy violento en los 70, políticamente era como una guerra entre hermanos, terrorífica. Después estaba la violencia en los hogares, los maridos maltratadores. Algunos de estos recuerdos son difíciles, pero otros son fantásticos, como la primera vez que te enamoras y descubres el sexo, que puede ser sucio y embarazoso. Es un disco dedicado a las primeras experiencias: la primera vez que vas a la gran ciudad, Londres, California... Todas aquellas aventuras: la primera vez que vi a The Clash en directo, el primer concierto que te cambió la vida. Estas cosas nos definen, pero al final lo importante es la música; esa calle no significaría nada si mi banda y yo no hubiéramos estado haciendo la mejor música posible todos estos años.

Adam, enhorabuena por tu trabajo en el álbum. Escuchamos una sección rítmica espectacular.

Adam Clayton: ¡Muchas gracias! Brian Burton nos ayudó mucho a Larry y a mí y estoy muy satisfecho con el resultado.

También quiero felicitarte por el lanzamiento de un nuevo bajo Fender con tu nombre.

Adam Clayton: ¡Gracias de nuevo! Es un instrumento maravilloso.

¿Cómo ha sido el trabajo con Dangermouse y la producción de Ryan Tedder, qué os lleva a trabajar con estos productores?

The Edge: En principio íbamos a trabajar exclusivamente con Dangermouse, pasamos dos semanas muy productivas y divertidas con él en el estudio y decidimos hacer el disco con él, es un tipo extraordinario. Nos atrajo por su trabajo con bandas rockeras como Black Keys, pero también porque conoce perfectamente el estilo moderno de producción: inspirado en el hip hop, con loops, teclados, electrónica... Queríamos explorar el contraste entre nuestro sonido orgánico de banda y sonidos más mecánicos. A veces esa mezcla da resultados increíbles, como sucedió con Beautiful day. Cuando ya estábamos terminando la grabación, nos dimos cuenta de que había algunos elementos importantes que faltaban en el álbum, así que pedimos ayuda a colaboradores externos. Elegimos a Paul Epworth, Ryan Tedder y Flood porque los tres han hecho trabajos extraordinarios en los últimos años y saben cómo se construye una buena canción. Flood nos conoce muy bien y nos ayudó a crear un paisaje sonoro único en Song for someone, uno de los temas más clásicos del disco. Cada uno aportó algo distinto al proceso, sus contribuciones han sido muy importantes. En cierto sentido, ha sido una experiencia similar a la de Atchung baby, donde contamos con varios productores como Brian Eno, Daniel Lanois, Steve Lillywhite o el propio Flood. Hay discos de U2 que necesitan más de un productor para ofrecer nuevas perspectivas, y este ha sido uno de ellos.

¿Tenéis ya planeada la próxima gira? ¿Pasaréis por España?

Adam Clayton: ¡Si pudiéramos, volveríamos a España cada mes! Aún no tenemos ninguna fecha confirmada, todavía estamos preparando la producción, el diseño de escenario, el tamaño de los recintos donde queremos actuar... Probablemente la gira empezará en mayo de 2015 y durará dos años, pero no sabemos cuándo desembarcaremos en Madrid.

¿Cómo recordáis vuestros anteriores conciertos en estadios como el Santiago Bernabéu de Madrid o Camp Nou en Barcelona? O en Sevilla, cuando tuvisteis que posponer vuestro show por la huelga general...

The Edge: El arranque de nuestro anterior tour en Barcelona fue increíble, es un lugar maravilloso. Tenemos mucha suerte de contar con nuestros fans españoles, que además de ser leales son inteligentes y comprenden el significado de nuestras canciones, saben leer entre líneas. Cuando tocamos para ellos nos sentimos arropados, lo que es reconfortante.

Bono: En España hemos tenido algunas de las mejores noches de nuestras vidas. Es raro, ¿no?, que tus mejores noches las hayas pasado con 18.000 amigos. En noches como esas subes tan alto que tardas días en volver a la tierra. Sois un público muy generoso. Cuando abrimos la gira 360º allí, no estábamos preparados, éramos vulnerables, y os elegimos a vosotros porque sabemos que aceptáis nuestros errores, que os interesan, y eso no sucede en Londres, por ejemplo. No tanto por el público sino por la prensa, que no tiene piedad. Muchos periodistas ingleses viajaron hasta Barcelona para vernos, pero nos sentíamos protegidos por vosotros. Los errores son importantes, no puedes tener éxito sin haber fracasado mil veces.

Hablando de errores, recuerdo que cambiasteis el "uno, dos, tres, catorce" por "uno, dos, tres, quince"

Bono: Sí, lo hice de cachondeo. No sé si has viste a Bruce Springsteen introducirnos en el Rock'n'Roll Hall of Fame, él es un tipo divertidísimo, y dijo: "el rock'n'roll nunca debería tener sentido matemáticamente hablando. Dos más dos nunca debería ser cuatro, debería ser tres o cinco". Siempre nos lo hemos pasado bien en vuestro país, y estamos muy agradecidos a Los 40 por apoyarnos a lo largo de los años y haberse volcado con este nuevo álbum, permitiendo que las nuevas generaciones nos conozcan. Sabemos que nuestra música no es pop, así que agradecemos poder ser escuchados por vuestra audiencia.

Larry, yo acabo de tener un hijo hace 3 meses, cuando supe que el de la foto era tu hijo, comprendí rápidamente el significado. Háblame de esa foto y cómo llegáis a escogerla como portada.

Larry Mullen: Fue uno de los experimentos que hicimos para la portada, y vimos que encajaba con el concepto de canciones de inocencia. Toda mi vida he tratado de permanecer en segundo plano y proteger a mi familia de la fama. No fue fácil para mí exponer así a mi hijo, pero es una foto hermosa y dice muchas cosas. Cuando la miro, parece que no soy yo el que lo sujeta, sino él quien me sujeta a mí. Me llega muy hondo, porque él ahora tiene dieciocho años y nuestra relación se ha vuelto más difícil. Es una foto muy poderosa, pero el público no sabe lo que compartimos mi hijo y yo, así que, aunque se muestre en público, nuestra intimidad está protegida.

The Edge: Solo la hemos tocado en una o dos ocasiones, y se trata de una pieza muy especial. No podemos prometer que vayamos a tocarla, pero está en la lista de candidatas. En nuestra última gira rescatamos temas poco conocidos, algunos de los cuáles nunca habíamos tocado fuera de la sala de ensayo, así que tal vez acabemos haciendo lo mismo con Acrobat.

Volvamos a Songs of Innocence. En la canción California (There's no end to Love) comenzáis con un homenaje a Barbara Ann y a los Beach Boys. Habladnos de ello

The Edge: Esa canción pasó por muchas etapas hasta que decidimos tocarla con una guitarra sucia y punk, una sola nota, y nos quedó muy enérgica y vital. En este disco, Bono ha escrito mucho sobre las primeras veces, y aquí se inspiró en su recuerdo de la primera vez que viajó a California, cuando fue a la playa y vio el Océano Pacífico por primera vez. La impresión de encontrarse en la misma tierra que Brian Wilson, de Beach Boys, o Bob Dylan, tratar de encontrar sus casas, era un sueño hecho realidad para un fan. Ese es el origen de la canción, aunque guarda más significados ocultos. Todo el disco habla de nuestros recuerdos, de experiencias que nos marcaron.

Pero si hay un homenaje claro en el álbum es a los Ramones en vuestro primer single. ¿Que representaron para vosotros?

The Edge: Fueron importantísimos para nosotros en nuestros comienzos. Cuando los vimos por primera vez, junto con The Clash, The Jam y todos los grupos punk de los 70, nos dimos cuenta de que podías formar una banda sin ser un gran instrumentista. No necesitas ser un virtuoso si tienes algo interesante que decir, estas bandas tocaban de manera simple pero con mucha convicción. El otro motivo por el que The Ramones fueron importantes es que sus canciones eran muy melódicas, y Bono descubrió su propia voz cantándolas. Los primeros temas que tocamos como grupo eran de los Ramones. Tuvimos la oportunidad de contarle esto a Joey Ramone antes de su muerte, y nos llenó de orgullo saber que la última canción que escuchó antes de dejarnos fue In a little while, se había enamorado de ella y pidió escucharla. Así se cerró el círculo.

¿Creéis que fue el destino?

The Edge: En realidad es una muestra del respeto y el cariño mutuo que nos teníamos. Para mí Joey fue uno de los mayores iconos del punk, porque personificaba al perdedor. Era demasiado alto, flaquísimo, tenía problemas de vista, mala salud, lo contrario de lo que eran las estrellas de la época. Era un tipo que nadie se imaginaría como frontman, pero fue uno de los mejores frontmen de todos los tiempos, demostrando que si tienes suficiente talento y pasión puedes hacer que los otros cantantes, con su físico perfecto y sus peinados de lujo, parezcan estúpidos comparados contigo. Eres único y poderoso por lo que tu corazón tiene que ofrecer, no por tu look, así que él nos inspiró muchísimo.

Después de Songs of Innocence llegará Songs of Experience. Habladme de ese próximo disco.

Bono: Sí, sacamos los títulos de ambos discos del poeta William Blake. Sé que suena pretencioso, pero es divertido: estas canciones vienen de un lugar muy crudo y personal donde tratamos de descubrir aquello que nos convirtió en lo que somos. Songs of Experience trata sobre nosotros en el mundo actual: ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Somos un monstruo de cuatro cabezas? ¿Qué pensaría el joven Larry Mullen sobre el Larry Mullen de hoy, qué pensaría de mí el joven Bono? Nos vamos a divertir con eso. De joven yo era muy severo, lo veía todo en blanco y negro, más incluso que ahora, y si me hubieras dicho entonces que nos aliaríamos con una mega corporación tecnológica, mi yo joven me tiraría al suelo y me ataría las manos. Pero mi yo de ahora piensa que esta corporación cuenta con gente creativa que quiere ayudarnos a expandir nuestro arte, a que los artistas y los músicos cobren. ¡Eso tiene sentido para mí! Y esto se aplica también al amor, a la vida... mi yo joven y mi yo viejo son muy diferentes, y vamos a divertirnos con eso ¡Que comiencen los juegos!

Larry Muller: ¡Pide más dinero!

Bono: Búscate un buen abogado. En la época teníamos a un gran mánager que nos ayudó mucho. Recuerdo que firmamos el contrato en el baño de mujeres del Electric Ballroom de Londres y estábamos completamente arruinados. Teníamos tantas facturas que no podíamos esperar al día en que nos llegara el cheque, así que tuvimos que pedirle a la compañía que nos adelantara dinero en efectivo, así que salimos de allí con un saco lleno de monedas. Eran tiempos difíciles, U2 fallamos muchas veces antes de triunfar. Siempre ha sido así, cuando hemos tocado fondo hacemos nuestro mejor trabajo. Mucha de la gente de discográficas que intentó ficharnos fue despedida, porque en directo podíamos ser o muy buenos o terribles. Pero volviendo a tu pregunta, otro consejo: exígele transparencia a tu discográfica, que te digan en qué emisoras estás sonando, cuánta gente te escucha en Spotify, es una información que los sellos ocultan a los artistas. Eso tiene que cambiar.

Adam Clayton: Sé fiel a ti mismo, asume riesgos, no te dejes engañar por la falsa seguridad, sigue a tu corazón.

The Edge: ¡Compra acciones de Apple!

¿Consideráis un éxito alcanzar el top 10 teniendo en cuenta los 26 millones de descargas gratuitas del álbum? ¿Son los charts de ventas físicas todavía algo importante para la música?

The Edge: El sistema tradicional de vender música está roto, en muchos sentidos. No sabemos cuánta gente escucha nuestra música gratis en Internet, así que los charts solo representan un aspecto de lo que está sucediendo en el mundillo musical. Lo bueno es que la música sigue siendo importantísima para la gente, con el tiempo encontraremos una solución para la piratería y los charts volverán a reflejar lo que la gente escucha. Esto cambiará tarde o temprano, pero es excitante saber que la música sigue siendo vital para la gente.

Adam Clayton: Es bueno que un país tan pequeño pueda exportar tanta música de calidad. Creo que The Script es una gran banda, Hozier es fantástico, muy moderno. Es bueno venir de un país donde la música es algo prioritario para la gente. Hemos tratado de ayudar a músicos irlandeses emergentes y cada vez son más los jóvenes que tienen acceso a instrumentos. Es un buen entorno para la música.

Muchos dicen que los irlandeses y los españoles nos parecemos. Ha sido un placer hablar con vosotros, ¿tenéis algo que decirles a nuestros oyentes de 40?

The Edge: Gracias a nuestros fans españoles por su apoyo, esperamos volver a vuestro país muy pronto y veros en el próximo show de U2.

Adam Clayton: Gracias por vuestra paciencia, han pasado muchos años desde nuestro álbum anterior, pero volveremos.