Bono, el líder de U2, descubre cómo nació la gira ‘The Joshua Tree Tour’

¿Qué opina el líder de U2 sobre la gira que comenzará muy pronto para celebrar el 30 aniversario de The Joshua Tree? Bono ha hablado en una entrevista después de lanzar esta gran noticia que traerá al grupo a nuestro país en julio. Sin pelos en la lengua, como suele ser habitual, habla de lo que espera de esta gira y de la situación política actual.

Asegura el líder de U2 que “la nostalgia es una cosa del pasado”, una frase que siempre le está repitiendo Edge y que considera que es verdad. La idea de sacar adelante esta gira retrospectiva surgió, como dice, escribiendo las canciones de ‘Songs of Innocence’. “No somos una banda reconocida por tener espejo retrovisor, pero comenzamos a pensar que el pasado es un lugar digno de visitar, aunque sea fugazmente”, comenta el irlandés.

“Citando a uno de mis escritores favoritos, Eminem, a veces hay que volver atrás a ordenar tu habitación”

“El Joshua Tree Tour es una idea reciente, empezó con la idea de uno o dos shows, tal vez incluso un festival, pero cuanto más pensábamos en ello, más emocionados estábamos, y más crecía la idea de que eran canciones aptas para este momento”. Así comenta el líder de la banda cómo surgió y se fraguó la idea de realizar una gira como la que han presentado.

“La música puede atraer a la gente tan fuertemente como la política suele separarla“

No hay que olvidar que The Joshua Tree es un disco en el que se muestra con claridad su relación incómoda hacia EEUU, con mensajes comprometidos sobre la situación política del momento. Como no podía ser de otra maneera, Bono también se moja con lo que está ocurriendo ante la inminente toma de posesión de Trump en la Casa Blanca. "En las elecciones de Estados Unidos, como somos una banda irlandesa, claramente no teníamos votación, pero teníamos voz y queríamos usarla para hablar en contra de lo que pensábamos era una retórica desenfrenada", dice el cantante. “Quiero entender mejor lo que acaba de suceder, pero voy a hacerlo sin cruzar lo que son líneas rojas para mí, cosas como estar en contra de la demonización de los inmigrantes o refugiados”. No se olvida de la música, lo realmente importante en su vida, y sólo expone un deseo para la que será una gira inolvidable: “En cuanto al Joshua Tree Tour, mi esperanza es, en primer lugar, sea una noche trascendente de rock n roll, pero que además trascienda.

