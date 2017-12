Bon Jovi, Nina Simone y Dire Straits entran al Salón de la Fama del Rock

Después de unos años en los que el ingreso en este prestigioso grupo parecía orientado al hip-hoy y la música urbana, el Salón de la Fama del Rock vuelve a sus orígenes incluyendo en 2018 a Bon Jovi, The Cars, Dire Straits, The Moody Blues, Nina Simone y Sister Rosetta Tharpe.

Este selecto club cuenta en su nómina con los nombres más representativos de la música, y al que sólo se puede ingresar una vez transcurridos 25 años desde la publicación de un primer trabajo. A pesar de estar inicialmente nominados, se quedan fuera en esta ocasión Rage Against the Machine, Eurythmics, Radiohead, Judas Priest, Depeche Mode y The Zombies, entre otros.

Los seleccionados este año se unirán también a formaciones legendarias como AC/DC, U2, Bruce Springsteen, David Bowie, Metallica, Led Zeppelin, Ramones, R.E.M., Rolling Stones, Beatles, Beach Boys, Guns n’ Roses y Red Hot Chili Peppers, entre otros.