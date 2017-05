Bob Marley: cinco cláusulas de su herencia musical

Bob Marley murió hace 36 años pero su legado musical está más vivo que nunca. Repasamos cinco cláusulas de esa herencia musical mientras suena su música.

1. El reggae, una mezcla entre el ska, el calypso y el rocksteady. El género surgió en los sesenta en Jamaica, no lo inventó Marley, pero él y su banda, los Wailers, cruzaron la frontera y llevaron el ritmo de su país al resto del mundo. Las influencias son infinitas. Sting quedó tan enganchado con sus acordes que se apropió de ellos para The Police y los mezcló con el pop. Decía que Marley era "un arquitecto musical". Sin el reggae, no tendríamos ni punk, ni hip hop ni rap. Probablemente tampoco tendríamos la electrónica. La música de Bob Marley es una de las primeras precursoras del género. Gracias a su productor, Lee Scratch Perry, que experimentó tanto con su mesa de mezclas, añadiendo ecos y efectos, que provocó el nacimiento del dub, un género sin el que es imposible pensar en bandas que han venido luego como Gorillaz.

2. Bob Marley nos enseñó a rebelarnos contra el mundo. Si siguiera vivo, hubiese escrito sobre los últimos acontecimientos. Pero nos dejó un repertorio que (desgraciadamente) sigue siendo muy actual: cuando leemos sobre el asesinato de jóvenes afroamericanos, suena el mensaje de 'Johnny was a good man' o 'Buffalo soldier'. 'War' sigue poniendo la banda sonora a la guerra por religión; y el abuso de poder de los más ricos puede denunciarse con Babylon System.

3.Nos enseñó a convertir el sufrimiento, en música. Porque él vivió lo que cantaba de primera mano: la discriminación por ser mestizo (su madre era jamaicana, pero su padre era mitad inglés...). Marley tuvo que soportar muchas burlas y desprecios por parte de la comunidad negra por ser mitad blanco, pero lo convirtió en mensaje de protesta. Ya convertido en un símbolo pacifista, tampoco lo callaron los que se colaron en su casa a tiros días antes de un concierto por la paz. Tuvo que exiliarse durante año y medio para ponerse a salvo.

4. Nos enseñó la cultura del 'Hazlo tú mismo' y de aprender en la calle y en los bares. A los 12 años, su familia se mudó a un barrio marginal de Kingston, pero la cuna del reggae. Los músicos se fabricaban sus propios instrumentos y salían a las puertas de sus casas a tocar en la calle. Bob Marley y los Wailers ya eran autónomos en el 67, cuando los Beatles todavía especulaban con la posibilidad de fundar su propio sello discográfico para gestionarse ellos mismos. Marley hacía sus grabaciones caseras 10 años antes de que la industria entrara en sus vidas. Son grabaciones muy difíciles de conseguir porque los métodos de grabación en Jamaica y en aquellos años eran muy rudimentarios, así que parte de la obra de Bob Marley prácticamente se desconoce.

5. Es el tercer cantante muerto que más gana, después de Michael Jackson y Elvis Presley. Después de que lo enterraran (con su Gibson y un paquete de marihuana), su música se ha vendido más que antes. Legend, el recopilatorio de sus grandes éxitos que la discográfica Island sacó en el 84, sigue siendo un fenómeno comercial: ha llegado a vender hasta un millón de copias al año.