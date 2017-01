Biffy Clyro: “Todos debemos un poco de gratitud a David Bowie”

Durante toda esta semana, la figura de David Bowie está más presente que nunca en el mundo de la música por el primer aniversario de la muerte del cantante. Biffy Clyro, el grupo revelación del rock en Reino Unido, no ha querido dejar pasar la oportunidad de recordarle en una fecha tan especial y su vocalista, Simon Neil, ha hablado de su influencia en la emisora británica Radio X.

“Creo que cualquier persona que haya tocado o escuchado música debe algo de gratitud a David Bowie”, ha asegurado el líder del grupo. “Para nosotros Bowie siempre ha estado allí. Creo que es parte del tapiz de la cultura que sale del Reino Unido y de la música“.

También han desvelado cuáles son las piezas del Duque Blanco que más les han inspirado para componer música, y Neil eligió Sound and Vision de entre todas ellas, del disco Low. “Aunque no hay muchas voces en esa canción, es una de mis canciones favoritas, me encanta cómo ponía una introducción de tres o cuatro minutos a las canciones” dice el cantante.

Biffy Clyro visitará España con M80

Cada vez está más cerca la visita de Biffy Clyro a nuestro país con paradas obligatorias en España el 25 de enero en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 26 de enero en el Barclaycard Center de Madrid. En ambos casos, los teloneros que tocarán antes de su concierto serán Frank Carter & The Rattlesnakes.

Las entradas están a la venta en puntos habituales.