El baile que escandaliza al mundo

La manera en la que movemos nuestros cuerpos al ritmo de la música siempre ha tenido el potencial de desafiar a las convenciones del momento. Hay bailes que rebasaron los límites del pudor y escandalizaron a la sociedad y a día de hoy nuevas técnicas en la pista nos siguen sorprendiendo. En Wake UP! hemos hecho un pequeño homenaje a estos bailes y Jorge Sánchez e Inés Vila han preguntado a nuestros oyentes ¿qué actitud es la que tienen en la pista?

Desde bailes medievales clásicos del cristianismo, el tango, el twist o el charlestón hasta el actual twerking se centran en el movimiento de caderas y sus orígenes datan de las danzas de África occidental. En Wake UP! homenajeamos a Chuck Berry , el que fuera el mítico pionero del Rock and Roll y que más nos hizo mover las caderas.

You Never Can Tell – CHUCK BERRY