El Ayuntamiento de Sevilla multa a Guns N’Roses

Seguro que alguna vez te has preguntado cuáles son las multas más raras que pueden ponerte al volante en España. Todos nos sabemos las básicas, te pueden multar si conduces bajo los efectos del alcohol y las drogas, por exceso de velocidad, por conducción temeraria, etc. Sin embargo, no somos conscientes de que ciertas acciones cotidianas al volante pueden también suponer una sanción económica e incluso la pérdida de puntos del carnet de conducir.Y es que rascarse una oreja, besar al copiloto, hacer una peineta a otro conductor, retocarse el maquillaje… ya pueden ser hechos susceptibles a ser multados. Desde Wake Up! Jorge Sánchez e Inés Vila os dejan el ranking con las 10 multas de tráfico más raras en España para que no dejéis de echarle un vistazo. Y hablando de multas raras, no podemos dejar de recordar la que el Ayuntamiento de Sevilla impuso a la banda Guns N´Roses por sustituir a su vocalista Axl Rose. Una multa que ascendería a 15.000€.

Vídeo del concierto de Sevilla con AC/DC y AXL ROSE