Así suena el primer single póstumo de George Michael

Ya se ha desvelado un nuevo sencillo inédito que el músico británico George Michael grabó antes de su muerte, hace más de ocho meses. El productor Nile Rodgers, que trabajó con el artista hasta poco antes de su muerte, comentó a la cadena de radio BBC que espera que el tema haga sentir “orgullosos” a los fans de Michael, que falleció por causas naturales a los 53 años. Según la cadena británica, la pista inédita procede de una mezcla nunca publicada del tema Fantasy, que vio la luz dentro del álbum recopilatorio Ladies & Gentlemen: The Best of George Michael, en 1998.

En su página web, sus dos hermanas Melanie y Yioda indicaron que desean “proseguir” con la obra del artista, “compartiendo” su legado musical, “exactamente como él lo habría deseado”. El cantante, que vendió más de 100 millones de discos, llevaba unos años retirado, pero estaba preparando un álbum y un documental autobiográfico.

Grabada por primera vez por George Michael a finales de los años ochenta, Fantasy iba a ser incluida en el segundo álbum solista del artista, el multiplatino y éxito mundial Listen Without Prejudice Vol.1. George quería publicarla como uno de los singles principales del álbum pero, por alguna razón, la canción quedó totalmente apartada del proyecto.