Así suena ‘Bohemian Rhapsody’ cantada por 65.000 personas en un concierto de Green Day

Publicada en 1975, Bohemian Rhapsody es considerada una de las mejores canciones de la historia y las muestras de ello no cesan.

En todo concierto la previa es el momento de más ansiedad. Miles de personas esperan que la banda salga al escenario y están listos para gritar y saltar al ritmo de la música. Pero el público reunido en el Hyde Park de Londres no necesitó de un telonero que los entusiame. Así lo demostraron cuando, al oír Bohemian Rhapsody de Queen, todos se pusieron a cantar el tema.

Green Day es uno de los grandes cabezas de cartel del Mad Cool Festival, y este viernes saldrán a actuar delante de miles de fans. ¿Sonará también la canción de Queen?

En cuestión de horas, el vídeo logró viralizarse por la red. Llegando a los integrantes de Queen, quienes aplaudieron esta versión de su mítica canción. A través de su cuenta de Twitter, el guitarrista Brian May aseguró que lo vivido en Hyde Park fue algo increible: “Esto es realmente algo asombroso. Gracias chicos de Green Day”.

This is really something amazing. https://t.co/62do0rbHl1 Thanks #GreenDay boys. Bri pic.twitter.com/s5dXQU7jqz

— Dr. Brian May (@DrBrianMay) July 5, 2017