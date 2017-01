Así serán los nuevos sellos británicos de David Bowie

Surge una nueva iniciativa para homenajear a Bowie, y esta vez es desde la filatelia. El servicio de correos de Reino Unido ha confirmado que emitirá en marzo una serie de sellos postales para honrarle, muerto en enero de 2016. Esta es la primera vez que se dedican unas estampillas a un solista en ese país, solo se había hecho antes con The Beatles y Pink Floyd.

Los diez sellos, que representarán las portadas de sus álbumes más famosos, entre ellos ‘Hunky Dory’ (1971) y ‘Aladdin Sane’ (1973), estarán a la venta desde el próximo 14 de marzo. “Durante cinco décadas, David Bowie estuvo al frente de la cultura contemporánea y ha tenido una influencia en las sucesivas generaciones de músicos, artistas, diseñadores y escritores“, ha asegurado Philip Parker, portavoz del servicio postal británico. Cuatro de de las estampillas mostrarán a un Bowie en acción durante algunas de sus giras, como el Ziggy Stardust tour de 1972 y el A Reality Tour de 2004. El servicio postal de Reino Unido también anuncia en su web una edición limitada de souvenirs del músico, “algunos de las cuales cuentan con un límite de solo 950”.

“Los sellos del Royal Mail celebran a esta figura única“, ha comentado sobre la estrella del rock. Con más de 136 millones de discos vendidos en todo el mundo, Bowie alcanzó el estrellato en 1972 con su álbum ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spider From Mars’. El artista ha dejado para la posteridad algunos trabajos de culto como Heroes (1977), Lodger (1979) o Scary Monsters (1980).