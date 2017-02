Así es la playlist ideal de David Beckham

El exfutbolista David Beckham ha desvelado en un programa de radio de la BBC su lista de canciones perfecta. Entre ellas, muchos clásicos, grandes temas de todos los tiempos y una español.

The Stone Roses: ‘I Am The Resurrection’. “Esta canción me recuerda a los años 90 y a Manchester. En aquel momento estaban sucediendo muhcas cosas, probablemente sólo estuve en la ciudad una vez, pero ciertas canciones como esta me recuerdan a la ciudad”. Beckham es uno de los mayores fans de The Stone Roses. El verano pasado, él y su hijo Brooklyn asistieron al concierto de regreso de la banda en Manchester.

The Rolling Stones: ‘Wild Horses’. “Es una canción muy poderosa, cantada por una de las mejores bandas de todos los tiempos. Cada vez que he pasado por un momento difícil, o de camino a un partido, esta es una canción que me recuerda a grandes momentos”.

También ha elegido canciones de Michael Jackson y Paul McCartney, Ella Fitzgerald y una en español: ‘No es lo mismo’ de Alejandro Sanz. De quien no ha elgido nada es del grupo de su mujer, Victoria, que triunfó con las Spice Girls.



Elton John: ‘Something About The Way You Look Tonight’

Ella Fitzgerald: ‘Every Time We Say Goodbye’

Michael Jackson and Paul McCartney: ‘The Girl Is Mine’

Michael McDonald and the Doobie Brothers: ‘What A Fool Believes’

Alejandro Sanz: ‘No Es Lo Mismo’

Sidney Bechet: ‘Si Tu Vois Ma Mere’