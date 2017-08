Así son Jorge Sánchez e Inés Vila, los madrugadores al frente de ‘Wake UP!’

Madrid. Gran Vía, 32. Octava planta. Se abre la puerta del estudio G2 y Jorge Sánchez se coloca el micro. Son los últimos retoques. El próximo lunes se estrena en ‘Wake UP!’, el nuevo morning show de M80. En el micro también estará Inés Vila como copresentadora.

INÉS: Hola, Jorge… ¿Estás preparado para poner las calles?

JORGE: Por supuesto, para lo que haga falta, para madrugar y despertar a todo el mundo. Además, tolero la cafeína hasta límites insospechados.

INÉS: ¡Café para todos! Vamos a trabajar juntos, trivial de preguntas. A ver, ¿cuál fue tu primer contacto con la radio?

JORGE: El primer contacto fue como oyente. Después tuve la oportunidad de ver por primera vez un programa de radio en directo. Ahí conocí a Miquel Corral que me invitó a ver el estudio de LOS40 en Valencia y casi sin darme cuenta, empecé a ayudar en tareas de producción a Luís López: listas, llamadas… bueno, y le llevaba los cafés. Ese fue el inicio, tendría 15 o 16 años.

INÉS: ¿Y cuándo viniste a Madrid?

JORGE: En 2011, pero mi contacto nacional fue en 2003, cuando vine a Madrid a hacer LOS40 durante el verano.

INÉS: Yo me vine en 2006 a estudiar Periodismo. Nos vas a despertar con los clásicos… pero a ti, ¿qué música te gusta? Una canción.

JORGE: Me gusta de todo, pero sin llegar a los extremos. Sé lo que no me gusta: las baladas. No puedo elegir un género. Yo soy de muchos colores, y cada color tiene su música. Si tuviese que elegir una canción para ponerle la banda sonora a este momento sería Vértigo, de U2.

INÉS: ¿Rolling Stones o Beatles?

JORGE: The Beatles. Los he vivido más. Me han acompañado más.

INÉS: Yo no podría elegir. Me quedo con las canciones de los Beatles, pero con el carisma de los Rolling. De valenciano a valenciana: ¿Paella o arroz al horno?

JORGE: Arroz al horno.

INÉS: Tu serie favorita.

JORGE: No soy muy de series. Ahora estoy viendo Juego de Tronos, pero aún me sigo liando con los nombres… ¡Hay mucha gente ahí dentro!

INÉS: Y siguiendo con las pantallas… ¿qué película te hubiese gustado protagonizar?

JORGE: ‘El club de la lucha’ me gusta mucho, pero no sé si me hubiese gustado protagonizarla… quizá como narrador, así me libro de los golpes.

INÉS: Llevas toda la vida rugiendo en LOS40… pero hablando de rugir, ¿animales? ¿Perro, gato…?

JORGE: Perro siempre. Son más nobles.

INÉS: De no ser locutor hubieses sido…

JORGE: Algo relacionado con la comunicación seguro. Aunque el doblaje y la publicidad también me tiran mucho.

INÉS: ¿Con qué músico te hubiese gustado tomarte una caña?

JORGE: Con Keith Richards, y serían varias…

INÉS: Que sean tres, que yo me apunto. ¿Un momento en la radio?

JORGE: La entrevista en directo a David Guetta en Rock in Rio 6 minutos antes de que saliese a actuar. Eso fue muy guay. El verle los ojos de ilusión como si fuera un niño pequeño antes de abrir los regalos de navidad. Y sabes que estás en directo fue genial…

INÉS: Momento inconfesable.

JORGE: Me río con Sálvame.

INÉS: Yo me lo guardo. Tu lugar favorito de la radio.

JORGE: La terraza, el gran confesionario de la radio, donde surgen las ideas, lo bueno lo malo…

INÉS: Buen sitio. Momento favorito del día para ponerle música.

JORGE: En Radio Encuentro (Utiel) le ponía la banda sonora para despedir el sol. Hoy pondría Walk on the wild side, de Lou Reed.

INÉS: ¿Qué vas a tener en la cabeza cuando empiece el programa?

JORGE: Que la gente se lo pase tan bien como yo. Porque si tú te lo pasas bien, el que está al otro lado también se lo va a pasar bien… Tendré en la cabeza a todos los que han contribuido a que yo esté allí.

INÉS: Bien, pues ya está…

JORGE: No, nooo, de eso nada Inés, esto no ha hecho más que empezar. ¡Ahora me toca a mí! Tú ya has madrugado en M80, algún consejo para hacerme la vida más fácil?

INÉS: Desayunar tres veces, hacer mucho deporte, irte a dormir pronto y lo más difícil: vencer al despertador.

JORGE: ¿Cuántas alarmas te pones?

INÉS: Tres. Me levanto media hora más tarde de lo que me suena el despertador. ¡Pero llego!

JORGE: Bueno, creo que lo mejor será no copiar tu estrategia. ¿Cuál es tu deporte favorito?

INÉS Hago yoga y natación.

JORGE: ¿Cuándo sentiste la llamada de la radio?

INÉS: Mi madre me dice que cuando era pequeña no jugaba con muñecas. Siempre estaba imaginando que era locutora, convertía el palo de la escoba en un micrófono y me inventaba mis programas. Aunque el primer contacto real con un micrófono de verdad fue en la universidad. Después llegaron las prácticas en la Cadena Ser y ya no hubo vuelta atrás.

JORGE: En tu playlist, ¿qué artistas encontraría?

INÉS: The Beatles, Arctic Monkeys, Rolling Stones, Radiohead, Oasis, Etta James, AC/DC, Led Zeppelin, Lou Red, The Smiths…

JORGE: Cuando empezamos a trabajar en el proyecto de Wake UP, me contabas que tienes formación de piano. ¿Qué canción te habría gustado componer?

INÉS: La chica políticamente correcta de conservatorio te respondería que cualquier composición de Chopin. Pero si tuviese que elegir un temazo, Here comes de sun, de The Beatles.

JORGE: Como vamos a trabajar juntos, tengo que saber a qué me enfrento ¿Qué es lo más surrealista que te ha pasado en la radio?

INÉS: Un día en la Ser tenía que encargarme de llevar al invitado al estudio y durante 20 minutos estuve buscando por todas las plantas del edificio a Farruquito. Cuando me quise dar cuenta, él ya estaba sentado haciendo la entrevista.

JORGE: Yo fui a trabajar de empalmada después de una fiesta y me dormí en antena. Pero hace muchos años de eso. Si no trabajaras en la radio, a que te habría gustado dedicarte?

INÉS: Me hubiera dedicado profesionalmente al piano.

JORGE: Ah! Vale, cualquier día te sorprendo en el estudio con un tecladito de los chinos.

¿Qué artista no soportas escuchar en la radio?

INÉS: No puedo decirte un nombre, pero te diré que no soporto a la gente que usa sintetizadores o los que hacen siempre las mismas canciones.

JORGE: Ya, ya…. Bueno me mojo yo y luego tú. Anastacia me persigue.

INÉS: Pues a mí me mola. Con quien no puedo es con Phil Collins.

JORGE: Cuando nos vayamos a comer, ¿paella o arroz al horno?

INÉS: Arroz al horno, claramente.

JORGE: Una película que tú protagonizarías.

INÉS: Me habría encantado ser Scarlett O’Hara en Lo que el viento se llevó.

JORGE: Vale, no voy a añadir nada… Para levantarte el primer día, ¿qué canción te vas a poner?

INÉS: Jumpin’ Jack Flash de los Rolling.

JORGE: Yo me pondría Are you gonna go my way, de Lenny Kravitz, aunque cualquier mañana te sorprendo con otra en Wake Up!