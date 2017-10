Así fue el último concierto de Tom Petty

Después de confirmarse la trágica muerte de Tom Petty, su concierto en el Hollywood Bowl el mes pasado se ha convertido en su último concierto. Fue el 25 de septiembre en este legendario anfiteatro de la ciudad de Los Ángeles.

El mundo de la música en general no ha tardado en honrar la memoria de Petty, con su ex compañero de banda Bob Dylan también compartiendo un tributo y Coldplay invitando al guitarrista de REM Peter Buck en el escenario para una versión de ‘Free Fallin’.

Este fue el setlist del show y algunas de sus interpretaciones que, ya son parte de la historia de la música escrita con mayúsculas.

Setlist del último concierto de Tom Petty:

Rockin’ Around (With You)

Mary Jane’s Last Dance

You Don’t Know How It Feels

Forgotten Man

I Won’t Back Down (dedicated song to Jon Scott)

Free Fallin’

Breakdown

Don’t Come Around Here No More

It’s Good to Be King

Crawling Back to You

Wildflowers

Learning to Fly

Yer So Bad

I Should Have Known It

Refugee

Runnin’ Down a Dream

You Wreck Me

American Girl