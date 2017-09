Así fue el secret show especial de Foo Fighters en Barcelona

El 16 de septiembre, sólo un día después de que se pusiera a la venta Concrete and Gold, un grupo de aplicados fans de Foo Fighters pudieron disfrutar de la presentación de este disco en un concierto secreto en Barcelona. Fueron tres horas de show en el que Dave Grohl y los suyos repasaron los grandes hits de su carrera y desvelaron la potencia de sus nuevos temas.

Para ilustrar este irrepetible acontecimiento, y como dicen que una imagen vale más que mil palabras, así es como los asistentes vivieron e inmortalizaron el concierto de Foo Fighters:

The Best of #FFans tonight in Barcelona! @foofighters #FooFightersBcn pic.twitter.com/lEVZvx8xMz

— Sony Music Spain (@SonyMusicSpain) September 16, 2017