Así fue la actuación completa de Radiohead en Glastonbury 2017

El pasado fin de semana se celebró una nueva edición del Glastonbury Festival. Radiohead fue uno de los grupos que pasaron por el escenario para hacer disfrutar al público de sus temas más icónicos y celebrar el 20 aniversario de su disco OK Computer, y todo el mundo habla de su espectacular show.

El grupo llegaba con su reciente disco, A Moon Shaped Pool, en plena celebración del 20 aniversario del excelso Ok Computer. Precisamente, el grupo acaba de publicar la reedición del disco conmemorativa que llegaba con el título de OKNOTOK, y con las novedades de Lift, Man of War y I Promise, que acompañan a las ocho caras B de la época de sobra conocidas.

Las expectativas eran muy altas y los de Thom Yorke, no defraudaron, más bien al contrario, ya que ofrecieron un majestuoso set de más de dos horas en el que repasaron todos los temas esperados. Aquí puedes disfrutar del concierto de Radiohead en Glastonbury:

Tracklist:

Daydreaming

Lucky

Ful Stop

Airbag

5 Step

Myxomatosis

Exit Music (For A Film)

Pyramid Song

Everything In It’s Right Place

Let Down

Bloom

Weird Fishes/Arpeggi

Idioteque

You And Whose Army?

There There

Bodysnatchers

Street Spirit

Bis 1

No Surprises

Nude

2+2=5

Paranoid Android

Fake Plastic Trees

Bis 2

Lotus Flower

Creep

Karma Police