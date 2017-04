Así fue el ingreso de Pearl Jam en el Rock and Roll Hall of Fame

Pearl Jam ya forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. Además de la legendaria banda de grunge, también fueron incluidos en el selecto grupo Joan Baez, Electric Light Orchestra, Journey, Yes y el difunto rapero Tupac Shakur.

El conjunto de Eddie Vedder ha sido escogido el primer año que era posible hacerlo, puesto que las normas obligan a que pasen 25 años al menos desde el disco debut del artista que opta a entrar en el prestigioso club. Después de una introducción a cargo del animador y comediante David Letterman y la ausencia del legendario Neil Young por problemas de salud, los miembros de la banda pasaron adelante para dar el discurso de rigor.

“Pearl Jam, ustedes son mis hermanos” dijo el guitarrista Mike McCready, agregando que Duff McKagan una vez le dijo que “uno solo es tan bueno como la gente de la que se rodea”. Eddie Vedder, por su parte, aprovechó la tribuna para dar cuenta de problemáticas sociales, señalando que “la humanidad tiene mucho que madurar todavía. El cambio climático es real. No son ‘noticias falsas’. No podemos permitirnos que las generaciones futuras miren hacia atrás y digan ‘¿Cómo es que no hicieron todo lo humanamente posible?’”.

Después de los discursos, la banda de Seattle realizó un espectáculo que demostró todas las credenciales para su inducción, con una presentación que repasó algunos de sus grandes éxitos y un homenaje al ausente Neil Young, en conjunto con miembros de Journey, Rush y Yes para reversionar Rockin’ in the Free World.

Sin duda, otro de los momentos estrella y más comentados fue el homenaje a Prince que lideró Lenny Kravitz.