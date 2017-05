Así de espectacular ha sido el arranque de la gira ‘Joshua Tree’ de U2

Aún faltan dos meses para que U2 pase por Barcelona y las entradas ya están agotadas. Los irlandeses U2 ya han iniciado ‘The Joshua Tree Tour’, la gira por el 30º aniversario del disco más universal del grupo. El pasado 12 de mayo abrieron el show en Vancouver (Canadá), y no dejaron indiferente a ninguno de los allí presentes.

La banda abrió su set con ‘Sunday Bloody Sunday’ y terminó con una canción inédita titulada The Little Things That Give You Away. También tocaron los once temas completos de ‘The Joshua Tree’, incluyendo el single Where The Streets Have No Name. Puedes ver imágenes de este momento especial:

Uno de estos temas del emblemático disco es Mothers Of The Disappeared, en la que el grupo de Bono aprovechó para invitar al escenario a Mumford & Sons, lo que son sus teloneros en esta fase de la gira. Cederán el relevo a Noel Gallagher, que será el que acompañe a U2 en sus conciertos en Europa.

Estas son las primeras imágenes que nos han llegado de la gira:

