¡Así suena ‘Respect’ de Aretha Franklin en el siglo XXI!

A Brand New Me aúna la imponente voz de la ‘reina del soul’ con nuevos arreglos orquestales a cargo de la Royal Philharmonic Orchestra. Aquí se dan cita las grandes canciones que Aretha grabó para Atlantic Records en sus años de apogeo.

En enero de 1967, Aretha Franklin, con tan solo 24 años, firmó con Atlantic Records y comenzó una de las carreras más legendarias de la historia de la música, lanzando cinco sencillos en EEUU ese mismo año. Rhino celebra el 50 aniversario de la histórica firma de Franklin, ofreciendo la oportunidad de escuchar sus grandes clásicos como nunca antes se habían oído.

A BRAND NEW ME une la inconfundible voz de las canciones más emblemáticas que la Reina de Soul, con nuevos arreglos orquestales interpretados por The Royal Philharmonic Orchestra.

En este ambicioso y apasionante proyecto, La Royal Philharmonic Orchestra ha grabado la música en los estudios Abbey Road en Londres, con nuevos coros a cargo de la cantante de soul y ganadora de un Grammy ®, Patti Austin. El resultado es otro registro atemporal que conserva el alma, el groove y la fuerza gospel con todo talento de Franklin. Entre todas las canciones, destacan las nuevas versiones con arreglos orquestales de clásicos que fueron número 1 como Respect, Think, Do not Play That Song (You Lied) o Angel.

El álbum ha sido producido por Nick Patrick y Don Reedman, los creadores que impulsaron el éxito mundial If I Can Dream: Elvis Presley con la Royal Philharmonic Orchestra, que ha vendido más de 1,5 millones de copias, copando las listas de varios países.

Nick Patrick asegura: "Hay una razón por la que Aretha Franklin se llama la Reina del Soul. No hay nada más emocionante que esa increíble voz capaz de transportarte en un emocionante paseo por su increíble repertorio. Tener la oportunidad de trabajar con esa voz en este proyecto ha sido el mayor honor y escuchar una orquesta sinfónica arropando esas interpretaciones es realmente sobrecogedor".

Don Reedman comenta: "Tenía 15 años cuando escuché por primera vez en la radio una canción llamada 'Rock A Bye Your Baby With A Dixie Melody'. Su poderoso soul me conquistó en el acto. La sensación que experimenté hizo que me enganchara a Aretha y así he permanecido desde entonces. Tener la oportunidad de seleccionar canciones de éxito desde 'Respect' a 'Think' y mezclarlas con canciones clásicas como 'Let It Be' o 'Border Song' para crear un álbum versátil y fresco ha sido realmente un privilegio".

James Williams, Director General de The Royal Philharmonic, dice: "En la Royal Philharmonic Orchestra estamos entusiasmados de participar en esta nueva grabación que combina la icónica voz de Aretha Franklin con los nuevos arreglos para orquesta de sus canciones más exitosas, acercando la música de esta legendaria intérprete a toda una nueva generación".