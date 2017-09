Hoy en Wake UP! Jorge Sánchez e Inés Vila han compartido con los oyentes la canción con la que se despierta Antonio Banderas. Y es que el internacional actor tuvo el detalle de cantarnos ayer un trocito de “Shout” de The Tears For Fears para todos nuestros oyentes de Wake UP!

Disfrutar con el audio y su temazo de los años 80.

Shout - TEARS FOR FEARS