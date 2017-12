Por qué ‘All I want for Christmas is you’ de Mariah Carey es todo un clásico navideño

¿Cuándo arranca la Navidad? Para muchos, el pistoletazo de salida es el día 1 de diciembre, para otros, el puente de la Constitución, otros se guían por el encendido de luces de su ciudad… Sin embargo, desde hace más de dos décadas, existe un momento en el que se puede decir oficialmente que entramos de lleno en esta época señalada del año: la primera vez que se escucha el villancico All I want for Christmas is you de Mariah Carey.

Fue en 1994 cuando una jovencísima Carey lanzaba el que ya es un villancico clásico que no puede faltar en ninguna cena de empresa, centro comercial o reunión invernal que se precie. Repasemos algunas anécdotas y curiosidades alrededor de este pegadizo tema.

1. Más que un éxito pasajero

Hace ya 23 años que apareció en nuestras vidas el villancico de Mariah Carey. Lo normal con un éxito tan estacional es que se hubiera esfumado sin volver a saber de él, pues navidades, como villancicos, hay muchas. Sin embargo, el año siguiente, volvió a repuntar. Y el siguiente… All I want for Christmas is you ha regresado a nuestras vidas como el turrón cada año. Cuenta la leyenda que en diciembre empiezan a crecer las visitas de los videos de Mariah Carey en YouTube, y existen muchos análisis en Reddit y otros foros que lo confirman.

2. El secreto de su éxito imperecedero

A pesar de la idea generalizada (a veces certera) de que un álbum navideño marca el inicio de la decadencia de un artista, ‘Merry Christmas’, el cuarto álbum de estudio de Mariah, ha despachado en todo el mundo más de 15 millones de copias. Es el disco navideño más vendido de la historia. All I want for Christmas is you fue compuesta por la artista inspirándose en el amor que sentía por su marido, y tenía todos los ingredientes para ser una cursilería navideña más, pero contaba con un as en la manga: el productor Walter Afanasieff. Este nunca imaginó el éxito que llegaría a tener este villancico, a pesar de que fue el compositor de otros éxitos de la artista como Hero o Without you, y a él también le debemos My Heart Will Go On de Celine Dion, conocida por ser el tema principal de Titanic.

3. Más rentable que el Gordo de la Lotería

Además de pincharse en todo el mundo en fechas navideñas, la canción se ha convertido en la principal fuente de ingresos de Carey. Según se publicó en 2013, se estima que la cantante ha ganado en todo el mundo por esta canción cerca de 50 millones de dólares solo en concepto de royalties. Esta mareante cifra se debe a las ventas digitales más que a las físicas, y es que el tema llegó al número 1 sólo cuando comenzaron a contabilizarse las listas de ventas específicamente digitales. De hecho, es el single grabado por una mujer antes del año 2000 más descargado de la historia.

4. Un éxito que llegará a la gran pantalla

La exitosa canción llegará en las navidades de 2017. En la promo, que apenas dura 35 segundos, aparece Mariah Carey en su casa perennemente adornada de Navidad, tumbada en el sofá dándonos la noticia. La historia girará alrededor de la artista y se puede intuir que estará inspirado en el cuento infantil que escribió en 2015 sobre All I Want For Christmas Is You.

My new soundtrack for the #ALLIWANTMOVIE 🎅🐶 is out NOW! Check out the new song LIL SNOWMAN ft. Miss Monroe Cannon 😍 https://t.co/DvZarJUKbs pic.twitter.com/VhHqUQ0V28 — Mariah Carey (@MariahCarey) November 10, 2017

5. Una de las más versionadas

Navidad es una fecha ideal para compartir, y Mariah ha sido siempre muy generosa con su gallina de los huevos de oro. Ha cantado una versión con Justin Bieber e incluso una con Jimmy Fallon. También la han cantado en la película Love Actually. La lista de versiones es interminable: Shania Twain, Cee Lo Green, Michael Bublé, John Mayer, Ariana Grande…