Alejo Stivel es el ‘Roockie del Mes’ de abril

No es habitual que un oyente premium llame a The Box a pedir una canción, pero a veces, sucede. Alejo Stivel nos pidió All Down The Line, de los Rolling Stones, una de esas canciones que buscábamos con intros especiales. Una conversación que, cómo no, derivó en nuestra petición de que fuera el nuevo ‘Roockie del Mes’ de abril. Y este es el resultado.

