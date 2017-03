Alejo Stivel acepta en directo ser el nuevo ‘Roockie del Mes’

No es habitual que un oyente premium llame a The Box a pedir una canción, pero a veces, sucede. Alejo Stivel nos ha pedido All Down The Line, de los Rolling Stones, una de esas canciones que buscábamos con intros especiales. Una conversación que, cómo no, derivó en nuestra petición de que fuera el nuevo ‘Roockie del Mes’ de abril. Y él, aceptó encantado:

El ex-Tequila nos ha confesado que sólo escucha M80, de hecho, tiene la emisora bloqueada en su coche, y está a punto de lanzar Yo era un animal, su nuevo álbum, con el que hará que todos le ubiquemos más allá de su rol de productor.

Alejo Stivel es hijo del escritor, director y productor de cine y televisión David Stivel. Nació en Argentina, pero está radicado en España desde mediados de la década del 70, donde se exilió debido a la dictadura militar de su país de origen. Ya en España formó parte de Spoonful Blues Band junto a Ariel Rot, banda que poco después cambiaría su nombre al de Tequila, junto con Julián Infante, Felipe Lipe y Manolo Iglesias. El grupo alcanza un gran éxito con un total de cuatro discos publicados y temas como Salta o Rock and Roll en la plaza del pueblo.