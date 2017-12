El acertado villancico de Foo Fighters

Cuando se trata de música navideña, es difícil contentar a todos los fans con un tema que no roce la cursilería del villlancico, sobre todo si se trata de una banda de rock. Sin embargo, Foo Fighters han conseguido hacer la actuación ideal para estas fechas sin perder el toque rockero que los caracteriza.

Ha sido en el programa americano Saturday Night Live, donde han comenzando interpretando The Sky Is A Neighborhood, uno de los temas de su último disco Concrete and Gold. Dave Grohl, luciendo un jersey rojo de Navidad, comenzó junto a su banda con la canción más famosa de la banda, Everlong, transformándose en una versión de Christmas Come Home de Foo Fighters, y cerrando con y una sorprendente interpretación de una canción navideña de la serie de animación Charlie Brown.

No faltó ningún detalles: atuendos navideños, nieve artificial y Grohl deseando Feliz Navidad y felicitando el Año Nuevo.