Que el 44,8% de los españoles esté preocupado por la corrupción es bueno y es malo – Editorial de Juan Luis Cano.

La preocupación de los españoles por la corrupción aumenta y llega al 44´8% de los encuestados y eso es bueno y es malo. Es bueno porque significa que un 44´8% de los encuestados son gente sensibilizada con la honestidad y es malo, porque significa que la corrupción sigue siendo un mal lo suficientemente acentuado en nuestro país como para llegar a preocupar a un 44´8% de las personas a las que se pregunta. Que el 44´8% de los encuestados por el CIS demuestre que está preocupado por la corrupción es bueno y es malo, porque significa que casi la mitad muestra interés por enterarse de lo que pasa y es malo porque el otro 55´2% o no se entera de la corrupción o si se entera le resbala o es que posiblemente forme parte del gremio de los corruptos.

Lo que está claro es que a esos, a los posibilitadores de la corrupción, a los de las corrupciones gordotas, las de millones, mucho, mucho, no les debe de preocupar, porque visto lo visto, desde luego el número de implicados en comparación con el numero de condenados es irrisorio, al menos desde la actividad política y de las altas actividades empresariales y mercantiles.

Una de las grandes trabas con las que se encuentra la lucha contra la corrupción en España es que quienes tienen que encabezarla, impulsarla y dotarla de medios para que sea efectiva son aquellos que callan, cuando no encubren o cuando no son implicados directa o indirectamente y con estos encargados no parece que se vayan a conseguir resultados, cuanto menos, esperanzadores.

Ocultos tras estratagemas simplonas e indecentes, amparándose en la ignorancia, la auto exculpación por medio del desvío de responsabilidades, la manipulación de la justicia, las presiones a jueces y fiscales, las maniobras oscuras para quitar a los molestos y situar a los afectos, acurrucados tras la seguridad que les proporciona vivir al abrigo de quienes manejan las instituciones, el saberse intocables por su fortaleza les hace a quienes se llevan en los bolsillos nuestros ahorros y nuestra dignidad, demasiado invulnerables.

Esto tiene poco arreglo, porque si la crisis ha servido para algo ha sido para sacar las miserias a la luz y si resulta ser cierto que nos hemos metido en el carril de la recuperación económica sin haber sido capaces de poner en su sitio a los que se salieron de la línea recta, menos vamos a ser capaces de enmendarles la plana y corregir la inercia que mueve a los truhanes cuando ya otra vez todo nos de igual.