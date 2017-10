Muchos le consideran líder de una generación, máximo exponente del movimiento britpop con Oasis y poseedor de una voz que definió una época. Ahora, Liam Gallagher inicia una nueva etapa en su carrera con la publicación de su primer disco en solitario As You Were, que ya está a la venta.

El lanzamiento del debut del pequeño de los hermanos Gallagher llega envuelto en una enorme ola de expectación, y en esta ocasión es debido a la calidad de los adelantos del disco que el músico británico ha ido ofreciendo desde el pasado mes de junio.

Para la grabación, Gallagher lo tuvo claro, quería reclutar a los mejores colaboradores y productores posibles: Greg Kurstin (productor del último disco de Adele) ha producido 4 temas, para los que también ha tocado todos los instrumentos, incluido el primer single Wall of Glass; Andrew Wyatt (líder de Miike Snow) ha co-escrito 5 temas y Dan Grech-Marguerat (The Vaccines, Circa Waves) ha producido el resto del álbum.