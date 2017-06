Menos mal que la crisis ya se ha acabado porque si no… – Editorial de Juan Luis Cano.

Menos mal que los mediterráneos somos muy familiares. Gracias a la fortaleza de esos vínculos hemos podido aguantar las terribles embestidas de la crisis económica, porque es sabido que los abuelos y sus pensiones y el entorno familiar han arropado a los más perjudicados. Ahora además, aunque ya se sospechaba, vienen a decirnos desde el Consejo de la Juventud, que menos de dos de cada diez jóvenes tiene la posibilidad de emanciparse y comenzar a trazar los primeros recorridos vitales de modo autónomo, es decir, asumir las responsabilidades que le van a acompañar ya durante el resto de su existencia, porque el resto, no reúne las condiciones básicas para irse de casa de sus padres.

España ocupa el denigrante segundo puesto en la lista de paro juvenil de toda Europa. Un 38´1% de nuestros chicos y chicas viven con el riesgo de pobreza pisándoles los talones y de los que trabajan de milagro, el 92´2% lo hace con contratos temporales y precarios.

Los bancos calculan que si una persona tiene que invertir más del 30% de sus ingresos en pagarse un techo sobrepasa el umbral del sobreendeudamiento y por lo tanto es lo que hace que la emancipación se convierta en algo excesivamente peligroso. Ya no se trata solamente de adquirir una vivienda en propiedad, para lo que, según la media nacional, una persona joven debería cobrar un poco más de cuatro veces lo que cobra para conseguirlo, sino que la opción del alquiler se convierte en más inaccesible aún porque, según las estadísticas, necesitaría un 69´35 de sus sueldo para hacer frente al pago mensual de su vivienda.

No te digo ya nada si ese joven ha decidido dedicarse al arte, la literatura, la música…

Antes los padres luchaban por que sus hijos vivieran mejor de lo que ellos habían vivido y pudieran disfrutar de lo que a ellos se les negó, hoy en día los padres cruzan los dedos para que sus hijos al menos tengan lo suficiente como para mantener la dignidad social y laboral, para que no tengan que huir lejos, para que puedan algún día sentirse autosuficientes. Menos mal, de verdad, menos mal que la crisis ya se ha acabado y la recuperación económica es un hecho, porque si no yo no sé qué habría sido de este país.