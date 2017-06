En las crisis nacen grandes negocios, pero suelen ser de los mismos que la provocaron – Editorial de Juan Luis Cano.

Yo no entiendo de números, no entiendo de dinero y más cuando las cifras marean. Entiendo que es un problema cuando falta, un agobio cuando no se tiene y se busca desesperadamente, un botín cuando se roba y algo bueno cuando se maneja lo suficiente como para vivir sin desazón.

Lo del rescate bancario de hace unos años no sé en qué lugar colocarlo y lo de que entidades que formaron parte de ese grupo de cajas rescatadas, que luego se privatizaron por una cifra muchísimo menor y ahora ya estén repartiendo dividendos cuando el dinero público invertido en aquella labor de salvamento nunca se recuperó, tampoco. Es el caso de una entidad gallega llamada Abanca, que fuera Novacaixagalicia, luego Novagalicia Banco, que recibió un cerro de millones, creo recordar que entorno a 9000 para no irse al garete y que luego fuera privatizada y comprada por un banquero de nombre Juan Carlos Escotet por tan solo 1003 millones de euros. Evidentemente, me imagino que al ser ya un banco privado tiene derecho a repartir beneficios y a hacer de sus millones un sallo, lo que no entiendo es que en el proceso de venta, el gobierno no incluyese una cláusula en la que obligase a los nuevos propietarios a devolver, aunque hubiese sido en cómodos plazos, lo que se invirtió con el esfuerzo arduo de todos los españolitos.

Siempre hemos sabido que de las crisis nacen grandes negocios lo más triste es que en la mayoría de los casos quienes suelen hacerlos, sacando grandes tajadas, vienen a ser los mismos que las provocaron.

Y dale vuelta al molino.