Montero quiere que se prohíban las amnistías fiscales. Con dos cojones – Editorial de Juan Luis Cano.

¿Se imaginan a Aznar proponiendo que se dicte una ley para que nunca pueda nadie más ir a las Azores a hacerse fotos y apoyar a los presidentes de EEUU que declaran guerras ilegales? ¿Se imaginan a un testaferro pidiendo que se prohíban acciones encaminadas a ocultar dinero ajeno? ¿Y peticiones a la FIFA por parte de determinados delanteros, de quienes todos conocemos el nombre, para que se prohíban las simulaciones de faltas que puedan ser sancionadas como penalty? ¿Se imaginan a Manel Navarro exigiendo que no se puedan presentar a Eurovisión cantantes que hagan gallos? ¿A alguien le cabe en la cabeza que Nacho Vidal encabece una manifestación que pida la prohibición del porno? ¿Sería comprensible que el ex ministro Wert firmara una petición en Change.org para pedir la retirada de la LOGSE? ¿Hay alguien que conciba que un vegano esté en contra de los pepinos? ¿No sería irrisorio ver a Ángel María Villar proponiendo que el cargo de presidente de la Federación de Fútbol se limite a 8 años? ¿No me digan que no sería centro de burlas una declaración de Belén Esteban pidiendo la prohibición de la telebasura? ¿Y Milli Vanilly pidiendo que se prohíba el play back? ¿No dejaría de sorprender escuchar a Iker Jiménez exigir el veto a las fotos de fantasmas?

Sorprendería casi tanto como escuchar decir a Donald Trump que debería inhabilitarse para desempeñar cargos públicos a todo aquel que no demuestre un cierto grado de inteligencia. Sería algo insospechado que apareciera una grabación de Franco condenando la dictadura, casi tanto como escuchar decir a Puigdemont que si fuera por él prohibiría los referéndums en Catauña por inconstitucionales ¿Alguien creería capaz a los británicos de pedir el veto al té? ¿Y a los americanos el veto a la hamurguesa? ¿Y a los españoles al jamón? ¿Y a los franceses al ego? ¿No, verdad? Pues es exactamente lo que ha hecho Montoro ayer en el Congreso de los diputados: Pedir que se prohíban las amnistías fiscales. Con dos cojones.