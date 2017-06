El disfrute espiritual que ofrece la cultura no cotiza en Hacienda, pero es enorme – Editorial de Juan Luis Cano.

Cada vez que sale publicado un estudio en el que se evalúa a nuestro país en algo y lo compara con otros de nuestro entorno es para echarse a temblar y este que voy a comentar no es para menos, incluso estaría por decir que es para más. Se ha presentado el “Informe 2016 sobre el estado de la cultura en España. Igualdad y diversidad en la era digital” del prestigioso Observatori de Cultura I Comunicació de la Fundació AlternativEs y cuando uno lo lee le dan ganas de llorar.

El estudio afirma que en ningún sector de la cultura en nuestro país se ha llegado a los niveles del año 2008, añade que la situación ha llegado a este estado de deterioro por culpa de los recortes, la discriminación hacia el sector en cuanto al tratamiento fiscal y remata admitiendo que las medidas adoptadas con la cultura ha dejado en el camino a multitud de creadores y artistas que han tenido que abandonar su actividad por no poder vivir de ella. Un 48´4% de los españoles no tiene ningún acceso a la cultura de pago y se tienen que conformar con la gratuita, es decir, la que ofrece la TV y la radio, con el peligro que tienen, dependiendo de lo que veas y lo que escuches. Advierte el estudio que esta fractura social puede llegar a tener consecuencias muy graves para el futuro del país. Podríamos pensar que el colectivo más afectado por estas trabas a la hora de acceder a la cultura podría ser la tercera edad o la gente más mayor, pero no es así, hay un 38% de chicos entre los 14 y los 34 años que no acceden en todo el año a ningún bien cultural.

Todo parece ponerse en contra de nuestro futuro y cuanto más futuro tenga uno, más en contra se le pondrá. Quiero decir que nuestros jóvenes tienen otro escollo que sortear si quieren sobrevivir a este panorama que los diseñadores de la ruina patria han confeccionado.

Cuando escuchemos eso de que estos presupuestos generales del estado son los más sociales acordémonos de la cultura, porque la cultura no se come, la preparación que te da el acceso a ella no se puede contabilizar mercantilmente, el disfrute espiritual que ofrece la contemplación de una obra de arte no cotiza en Hacienda, las sensaciones y los aprendizajes que garantiza la asistencia a un concierto, a una proyección en una sala de cine, a una obra de teatro, a una performance, a un recital de poesía, a un espectáculo de danza, no se pueden medir con los mismos instrumentos que se utilizan para saber en que grado de precariedad económica vive una familia. El agujero que hace en el individuo la ausencia de suministro cultural puede que no sea perceptible a simple vista en el momento, pero es grande, muy grande y no se puede tapar con nada más que con tiempo dedicado al conocimiento y la preparación para asimilarlo, disfrutarlo y aprovecharlo.

En cuanto acabe el programa hoy me voy a ir a ver una exposición de fotografía. Que se jodan.