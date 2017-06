Ya no hay de dónde sacar, porque este país está absolutamente expoliado – Editorial de Juan Luis Cano.

Yo no sé de números es verdad o mejor dicho, no sé de finanzas ni de economía. No alcanzo a conocer más que lo que leo en los periódicos, ya simplificado por los analistas y los expertos en el tema. Yo no sé de banca ni de términos macro económicos, se me escapan las maniobras financieras que dan como resultados, normalmente, a los mismos perdedores y a los ganadores habituales, pero sí puedo comprender lo que los afectados por la mala praxis económica y los fiascos mercantiles que urden los poderosos sienten cuando se ven despojados de sus ahorros u observan impotentes como sus huchas se vacían sin saber por qué.

Casi 10.000 pequeños accionistas han presentado una querella en la Audiencia Nacional, a través de la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios por falsedad contable y estafa al inversor y lo han hecho contra el ex presidente del Banco Popular, un tal Ángel Ron, que muy bien no lo debe de haber hecho al frente de la entidad, cuando ésta ha acabado como ha acabado, siendo vendida al Banco Santander por un euro y haciendo que el dinero de los que depositaron en ese banco malversado sus ahorros y su confianza se arruinasen. El agujero podría habernos costado al resto de los españolitos otro pico bien gordo.

Pues no contento con esa chapuza financiera, ese bodrio bancario, ese lamentable camino recorrido, infestado de cuentas tramposas y socavones cerrados en falso, el tal Ángel Ron se retira con una pensión de 24 millones de euros ¡Tócate los cojones!

Ya no estamos en la época en la que atábamos los perros con longaniza. Ya no vivimos aquella etapa dorada, de oro falso eso sí, como se ha visto después, pero en la que nos creímos tan ricos que igual nos daba que nos metieran la mano donde quisieran porque “Total, si robar, roban todos y aquí a nadie le falta de nada…”. No, ya no hay de donde sacar, porque este país está absolutamente expoliado. Pues a pesar de ello, a pesar de que el pudor debería pesar más que la avaricia, resulta que no, que los hay que siguen viviendo en su oasis de vileza y se lo siguen llevando crudo, rebañando las migajas de un plato ya vacío. A mí me parece indigno.

A este señor Ron si se le ha despedido por causas objetivas a lo mejor lo que tenían que tener estipulado los bancos y en este caso el banco Popular eran indemnizaciones con los días por año trabajado que marque la ley y en caso de que la entidad no tuviera fondos, que no los tenía como se ha demostrado en el caso del Popular, que hubiera tenido que acudir a Fogasa y haber cobrado cuando le hubiera tocado, es decir, tarde.

Pero no, en este caso otra vez salen los millones de donde no los hay y 24 millones de euros se ha llevado el pájaro.

Por cierto el otro día volví a ver a Mario Conde comiendo en un restaurante caro ¿Pero este no había entrado otra vez a la cárcel por chorizo reincidente?