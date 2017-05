¿Fiarse del boca a boca o de la crítica profesional? – Editorial de Juan Luis Cano.

Ya hablé el otro día de la polémica que ha surgido en el festival de Cannes con la participación de dos películas que jamás se verán en pantalla grande, porque han sido producidas por la plataforma Netflix para que la gente pueda acceder a ellas a través de la tele. No es eso de lo que quiero hablar otra vez, pero sí servirme de ello para tratar otra cosa: El papel de la crítica.

La crítica recibió con abucheos a estos dos flims, mientras que el público los ovacionó. A mí lo que me provoca es pensar que unos van por un lado y otros por otro y que los críticos, muchas veces, cometen el error de creer que el mundo es su entorno, cuando el mundo es tan diverso que se le escapa al propio mundo su comprensión. Realmente este es un pecado que comete no solamente la crítica, sino el mundo del periodismo en general. Tendemos a creer que la gente tiene acceso de igual manera a la información y al conocimiento y por tanto su manera de percibir la realidad es igual a la de aquellos que se manejan, día a día, con ellos, con la información y el conocimiento digo y si damos la vuelta a la tortilla y paso la patata caliente al público en general, vaya en nuestro desmerecimiento, porque entre el público general me incluyo, que no podemos pretender que con una mayor información y un mayor nivel de experiencia sobre el tema que sea, la opinión que se formen los profesionales de la crítica o el periodismo tenga el mismo peso que el de cualquier ciudadano de a pie.

Sé que me he metido en una camisa de once varas, pero no me ha costado demasiado, porque últimamente estoy engordando, y teniendo en cuenta que una vara equivale a 84 cm, grande es.

La nuevas tecnologías están trayendo nuevos usos y se van fijando nuevas costumbres. Haceos esta pregunta: ¿Cuándo tenéis que elegir un restaurante de una ciudad que no es la vuestra, qué consultáis, las opiniones de la gente en alguna web o aplicación o la opinión del crítico gastronómico de alguna publicación local? Pues eso.

La crítica seguirá siendo necesaria, porque pondrá en valor cada obra en cuestión y le dará o quitará galones para la posteridad, pero cada vez más, por culpa o gracias a las nuevas tecnologías, vale más el boca a boca que las buenas o malas críticas en los medios. Si yo fuese el señor Netflix estaría encantado y los abucheos de los periodistas del festival de Cannes me afectarían exactamente lo mismo que le afecta al bueno de una peli estar rodeado de malos con pistola, porque sabiendo que es el bueno, se deshace de ellos en menos que se persigna un cura loco.