A quienes tenemos hoy la responsabilidad de educar sobre el uso RRSS, el tema nos viene grande – Editorial de Juan Luis Cano.

La OCDE ha publicado un estudio sobre los adolescentes españoles en el que pone de relieve que un 70% de ellos sufre si no tiene conexión a internet. Si este mismo resultado se hubiera producido en personas de 35 a 55 años las conclusiones hubiesen sido más comprensibles, porque, seguramente, la falta de conexión a internet también tendría que ver con el tema laboral, pero un joven o una joven de 14 o 15 años ¿para qué utiliza internet? ¿Qué es lo que le provoca ansiedad si no está conectado? Algo que está comprobado que crea adicción requiere un cuidado minucioso en su uso y una vigilancia exhaustiva, porque se trata de chicos y chicas en plena formación. Su vulnerabilidad es superior a la de cualquier persona madura. El problema, creo yo, es que gracias a internet obtienen unos beneficios provenientes de una realidad no siempre real, pero que les provoca placer, seguridad o bienestar. Ponen la satisfacción de sus expectativas en una realidad simulada, muchas veces se exhiben y se muestran a la eventualidad de reacciones de gente desconocida, a su aprobación, encontrando satisfacción inmediata, buscando que sus inquietudes queden resueltas con premura…

Lo inquietante es que todo esto sucede siempre desde el plano de lo aparente. No estoy denostando la red, no soy tan ingenuo, lo que pongo en duda es si el tipo de relaciones que propicia y si la creación de ese mundo virtual, muchas veces engañoso, basado en la apariencia y en la conectividad sin filtro es bueno o malo para las formación de la personalidad de nuestros chicos y chicas. Lo que sin duda es, es inevitable y lo que ignoro es la manera en la que habría que encauzar la adaptación de las nuevas generaciones a una realidad social que a la mayoría de nosotros se nos ha echado encima y ala que nos hemos tenido que adaptar pero que no nos era consustancial, porque proveníamos de una vida basada en otros parámetros. Ellos no, ellos ya han crecido con la conectividad pegada a la piel. Ellos, con el tiempo sabrán adaptar la vida a su capacidad y establecerán su modo de relacionarse de un modo natural, sin traumas, pero a quienes tenemos hoy en día la responsabilidad de su educación me temo que la cuestión nos viene un poco grande. Hemos caído en las redes de una nueva manera de establecer los vínculos, lo que pasa es que esas redes, las redes sociales y no distinguen entre pequeños y grandes, todo lo que pasa por delante de ellas queda enredado en ellas. El verdadero peligro está en no saber desengancharse.