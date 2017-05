Las inquietudes de la generación Z – Editorial de Juan Luis Cano.

Se ha publicado un estudio, que parece bastante riguroso, que ha realizado una empresa llamada Atrevia, sobre la generación de los jóvenes que en la actualidad tienen entre 14 y 23 años, es decir los primeros nativos digitales de verdad y a los que se ha dado en llamar Generación Z. El estudio arroja algunas conclusiones no demasiado originales, que lo que hace es corroborar lo que un buen observador podría sospechar. Este grupo de jóvenes, en su gran mayoría, invertiría mucho más en educación. Es normal, ya que ahora mismo están estudiando en su mayoría, si estuvieran en la edad de la jubilación, mostrarían mucha más inquietud por las pensiones . De todos modos dan en el clavo, porque ha sido tal varapalo el que se ha llevado durante la crisis el sector educativo, que no creo que haya nadie con un mínimo de interés social que no piense lo mismo, Bueno, sí los hay. Gente sin interés social, quiero decir.

Continúa el estudio diciendo que la Generación Z se muestra preocupada por el paro. Lo raro sería que no lo estuvieran, con el panorama que les estamos trazado a base de precariedad, escasez y falta de apoyo a todo lo que se aleje del sector servicios, resultaría extraño que alguno de ellos se mostrara encantado con las perspectivas que se adivinan en el futuro cercano. Sobre la política añade el estudio que estos jóvenes ejercen su derecho al voto, los que ya pueden hacerlo, pero se sienten desconectados de la clase política. Y una vez más considero que los raros serían los que se mostraran atraídos por ella, visto el ejemplo constante y diario que nos están dando un buen número de sus integrantes.

Se califica a la Generación Z como irreverente, traducida esta característica en enfrentamiento a sus padres y sus profesores. Puede ser que lo sean un poco en exceso, pero no creo que a esa edad haya habido demasiados jóvenes que coincidieran en todo con sus padres y asumieran de buen grado las imposiciones de estos y de sus maestros, quizás la diferencia con otras generaciones es que antes también estabas en desacuerdo, pero no te atrevías a enfrentarte a ellos. Se dice que abogan por la inmediatez, lo quiero y lo quiero ya. Esta es una consecuencia de la cultura de usar y tirar que ha traído consigo la tecnología y la sociedad de consumo capitalista. Lo que dura tapona el gasto y por otro lado, si mando un whatsapp, quiero que me contestes inmediatamente. Eso se llama impaciencia y desde luego habrá llegado para quedarse, pero bueno no me parece.

También alude el estudio a la inclusión. Estos chicos y chicas están más del lado de la economía colaborativa y también es normal, porque han visto la deriva que está tomando el modelo económico actual, incapaz de mostrarles un futuro mínimamente halagüeño. Dicen además la mayoría de los miembros de la Generación Z encuestados que apuestan por ser innovadores y por emprender sus propios negocios y se alejan del funcionariado. Lo primero también se entiende, porque el ejemplo que muestra la realidad laboral no es lo que se dice favorable y a esa edad lo que uno quiere es hacer volar sus ideas y sus ideales y querer ser funcionario cuando tienes quince años, sería muy triste.

Nada pues nuevo bajo el sol, salvo que ahora los disgustos se los llevan si se les estropea el móvil y antes te los llevabas si se te estropeaba el fijo.

IMAGEN: EL PAÍS.