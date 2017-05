A este paso habrá becarios jubilados como becarios. Eso sí, sabiendo un huevo – Editorial de Juan Luis Cano.

La polémica sobre la situación en la que se encuentran los becarios en España a raíz de las declaraciones de Jordi Cruz en las redes sociales sigue coleando y más que coleará. Yo no quiero entrar a valorar si aprender de mano de los mejores es un privilegio, porque seguramente lo será, yo quiero entrar a valorar lo que ser becario significa en demasiadas ocasiones en este país, sea en un restaurante de prestigio, en un medio de comunicación, en un taller de chapa y pintura, en un barco, en una farmacia, en un hospital o en un gimnasio y pienso que para valorar esa realidad hay que evaluar la situación socio-laboral del momento. Seguramente que si los puestos de trabajo no fuesen un bien escaso esta polémica ni existiría, seguramente que si no hubiésemos estado azotados por los rigores de una crisis cruel y asesina, los becarios estarían encantados de serlo durante un tiempo, porque lo serían a sabiendas de que en cuanto acabasen sus prácticas encontrarían un puesto de trabajo con el que ganarse el pan y a ser posible también las lentejas o los solomillos, pero es que no es el caso. El caso es que el mercado laboral es demasiado exiguo, las oportunidades pocas y en muchísimos casos muy mal remuneradas y eso, claro, hace que las circunstancias cambien para casi todos.

Desde ese punto de partida las cosas se ven de otra manera. Hay quien puede llegar a considerar que es indigno aprovecharse de la ilusión y de la inexperiencia para someter a condiciones excesivamente inclementes a quienes tienen la posibilidad de ser becarios en cualquier empresa. Me explico: Si mi hija tuviera la fortuna de entrar como becaria en la radio yo estaría encantado y ella también. Si mi hija tuviese un contrato de becaria por el que pudiera estar aprendiendo a realizar programas o el manejo de una mesa de sonido o tuviera la oportunidad de aprender cuál es la labor que se lleva a cabo en una mesa de redacción yo estaría encantado y seguramente ella también. Si el contrato de becaria lo firmara por ocho horas, pero la tuvieran trabajando catorce, yo estaría menos encantado y seguramente ella también. Si además su trabajo como becaria, que debería consistir en estar muy atenta a lo que hacen los demás para ir cogiendo experiencia y formarse poco a poco, resulta que pasa a ser la excusa para cubrir un puesto que debería estar ocupado por un trabajador experimentado al que debiera remunerarse como manda la ley, yo no sólo no estaría encantado, sino que me parecería una injusticia y seguramente a mi hija también. Si además pasaran los años y mi hija siguiera con el mismo contrato de becaria, yo estaría de muy mala leche y mi hija seguramente amargada y viviendo en casa de sus padres a pesar de tener 35 años. Ese es el problema de los becarios y no el que se ponga en duda que aprender al lado del mejor sea bueno o malo, porque eso no creo que nadie lo cuestione.

Lo preocupante es que a este paso vamos a llegar a tener becarios jubilados como becarios, ahora, eso sí, sabiendo un huevo.