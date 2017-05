Siempre habrá alguien dispuesto a hacer uso de nuestras debilidades – Editorial de Juan Luis Cano.

Leo una noticia que hace referencia a unos padres en EEUU que han perdido la custodia de sus hijos por humillarles para colgar los videos en YOUTUBE. Es muy triste que haya unos padres que humillen a sus hijos para colgar los video en YOUTUBE, solo para conseguir que cuantos más tontos les sigan humillando a sus hijos en Youtube, mejor. Pero el proceder de estos descerebrados crueles debe hacernos reflexionar a todos sobre qué uso hacemos y qué comportamientos se están instalando en la sociedad a causa del mal uso que se puede llegar a hacer de las redes sociales y de los canales de comunicación que ha abierto internet. Medios o redes como YOUTUBE o Facebook o Instagram o el mismo twitter sirve, por supuesto para interrelacionar a personas que de otra manera no tendrían posibilidad de hacerlo, ofrecen un canal de opinión, pueden servir para que se den a conocer personas con maravillosas dotes que no habrían tenido jamás en su vida la posibilidad de mostrar sus creaciones, sus ideas, sus obras, su ingenio, consiguen que nos enteremos de acontecimientos que suceden a miles de kilómetros en un click y todo eso es bueno, pero también son cauces por los que circulan odios, agresiones, malos gustos, obscenidades, intenciones malsanas y peligrosas… Una vez más el sentido común lo tiene que poner cada cual, cada uno de los que hacemos uso de ellos, porque si se pone al alcance de un idiota el instrumento por el que pueda demostrar su idiotez, lo va a utilizar, sin dudarlo. Lo mismo hará el malvado, el acomplejado, el incapaz, el cobarde, el delincuente… Porque internet no es más que una extensión más de la vida que tiene la capacidad mucho más inmediata y cruel de dejarnos en evidencia al poner al descubierto nuestras taras.

O sea que sorprender, sorprender, lo que se dice sorprender no sorprende, lo mezquinos que podemos llegar a ser los seres humanos, lo que de verdad me llama la atención es la necesidad que estamos empezando a generarnos a nosotros mismos de mostrarnos constantemente. Nos mostramos bañándonos, comiendo, en casa, en la playa, en la piscina, jugando al dominó, en las fiestas privadas, en las fiestas públicas, necesitamos que los demás sepan lo bien que nos lo pasamos o lo mal que estamos o lo que llevamos puesto o cuánto nos quieren o cuanto nos odian o si estamos morenos o nos hemos hecho una herida en el dedo gordo al tirar de un padrastro, necesitamos dar envidia, necesitamos que gente a la que jamás conoceremos y a los que posiblemente abandonaríamos a los dos minutos de conocer nos dé su aprobación y nos enfada y nos molesta que nos desaprueben.

Estos padres desalmados que hacían rabiar a sus hijos hasta el límite, que colgaban sus perversas maniobras en youtube lo único que querían, su único y último fin era engordar su ego a través de los testigos de sus malos instintos y cuantos más se sumaran a esa absurda audiencia, mejor.

Más nos valdría tener más pudor con nosotros mismos y no dejar al descubierto nuestras vulnerabilidades, nuestras carencias, nuestras nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas, porque siempre habrá alguien dispuesto a hacer uso de ellas sin nuestro consentimiento.