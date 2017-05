El dinero puede ser un problema cuando no lo tienes y cuando tienes demasiado – Editorial de Juan Luis Cano.

Hoy mismo las arcas, qué digo las arcas, los arcones, qué digo los arcones, los depósitos de Amancio Ortega, el dueño de Inditex, ese señor al que los que se inventaron lo de la Marca España mientan más que Pablo Iglesias a la ciudadanía, se va a embolsar 628 millones de euros por la primera retribución del año que abonará su firma a los accionistas. No está mal, aunque, realmente este ingreso a medio ejercicio, euro arriba, euro abajo, supone la mitad de lo que se embolsará al final de 2017, que serán unos 1256 millones. De lo que yo me alegro, por supuesto, pero lo que quiero hoy, a raíz de estos dividendos que va a recibir don Amancio es reflexionar acerca que lo que supone el dinero en esas cantidades inabarcables para una persona de andar por casa y pienso: Que yo no lo querría para mí, porque creo, sinceramente, que el dinero puede existir en tres estados diferentes y en dos de ellos se convierte en un problema: cuando no lo tienes y cuando tienes demasiado. En segundo lugar, la pregunta que me plantearía sería ¿Para qué quiero tanto? ¿Es necesario para algo?

El dinero sirve para favorecer y cumplir los requisitos que exige el bienestar, que llevados a su máxima expresión se pueden traducir en lujo, excentricidades incluídas, extravagancias, ostentaciones, boatos y opulencias llevadas al extremo. Pero una vez conseguidos y alcanzados los excesos, qué más puede ofrecerte. Habría que crear una ley mundial que prohibiese acumular más de, qué sé yo, 3000 millones, por ejemplo, que es una cifra más que razonable para convertirse en un ser asquerosamente rico, pero que a partir de ahí todo el dinero generado por una misma persona pasase a un fondo mundial dedicado a repartir equilibrio. Ya sé que es una idiotez y que el ser humano está hecho de codicia, ambición y envidia a partes iguales, pero también es cierto que junto a esos pecados también es capaz de ser altruísta, generoso y generador de belleza y bondad.

Otra opción sería dar al dinero características de yogurt y no me refiero a hacer billetes de sabores, me refiero a ponerle fecha de caducidad. Si no se gasta usted lo que tiene, además de esos 3000 millones permitidos, su dinero pasará al fondo mundial para el equilibrio.

De verdad, no entiendo el afán de amasar fortuna por amasar fortuna, cuando sabes que no podrás utilizarla, gastarla ni emplearla en el resto que te quede de vida y no solamente a ti, sino a tus herederos, varias generaciones después de ti.

¿Cuál es el mecanismo que se pone en funcionamiento en el cerebro humano que hace querer siempre más a quien más tiene e incluso a quien ya no puede dar salida a lo que consiguió?

Muchas veces he escuchado el argumento de que estas personas tan hiper multi millonarias tienen fundaciones y ong´s a las que destinan mucho dinero y yo siempre contesto lo mismo: “Estaría bueno que no lo hicieran”.

También podrían, y esta es una consideración al margen, someterse a los mismos controles de impuestos que el resto de los mortales, que a lo mejor lo hacen, que no lo sé, que a lo mejor sí o podrían, se me ocurre, no tener el dinero en Sicavs y cosas de esas y ya que pueden hacerlo, que se les viera un detalle con los compatriotas no estaría mal.

– Hay que ver Juan Luis, qué demagogo eres.

– Pues sí.