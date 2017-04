¿De qué tipo será la lluvia de acontecimientos judiciales que nos está cayendo? – Editorial de Juan Luis Cano.

Dicen por centro África que hay una lluvia macho y una lluvia hembra. La primera es la que cae torrencialmente, agresiva, arrolladora, con estruendo y violencia, inunda calles y campos, crea riadas destructoras y asesta con cada gota un golpe. La otra, la lluvia hembra cae débil, menuda pero persistente, tenue pero tenaz y es la buena lluvia, la que empapa los campos para que sean fértiles, la que le da a la tierra la humedad necesaria para que se convierta en lecho de vida, la que no se lleva por delante nada, porque nada le molesta en su descenso.

Me sirve la creencia para hacer un simil ¿De qué tipo será esta lluvia de acontecimientos judiciales que nos está cayendo? Es, desde luego, intensa, porque no pueden precipitarse más cargadas esas avalanchas, saturadas de nombres, de imputados, de sospechosos, de traidores a la verdad, de ladrones, de cínicos, de cobardes, de condenados, de canallas, de perversos… Y nos van cayendo encima, pero no poco a poco, no despacio, no con la serenidad que necesitaría la sociedad para que le empapase la realidad y nos diéramos cuenta de lo que ha sido este país durante el tiempo en el que se gestaba la tormenta. Y ese es mi miedo, que este aguacero judicial e informativo esté siendo tan potente que nos arrastre y una vez que pase, porque pasará, no deje más que destrozos, pero que su violencia, en cambio, haya impedido que filtráramos la cortina de agua putrefacta que nos está calando hasta los huesos para que nos diéramos cuenta de que deberíamos haber estado preparados, que deberíamos haber construido nuestra democracia sobre bases sólidas y en sitios seguros. Las grandes catástrofes naturales, las grandes inundaciones, las riadas que se llevan por delante casas y vidas, siempre hacen más daño en lugares en los que la escasez propició la inseguridad y el riesgo. Y me sirve el ejemplo como comparación con nuestro sistema político y social. En nuestra reacción a esta avalancha estará la comprobación de nuestra madurez democrática. Si cuando amaine la tempestad no nos queda más que la tranquilidad de haber soportado el temporal y nada cambia, nos veremos abocados a volver a sufrir el mismo azote dentro de un tiempo, si en cambio, aprendemos que no se puede mirar hacia otro lado mientras se vuelven a colocar los nuevos pilares que han de soportar el peso de nuestra casa común, que es nuestra sociedad, esa en la que debemos convivir todos, toda esta lluvia torrencial de corrupción que ahora nos está cayendo encima habrá servido no solo para conocer quienes eran los traidores y hacerles pagar sus tropelías, sino para no volver a permitir que nos vuelvan a descargar encima los mismos nubarrones.