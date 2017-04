Atentar contra la educación es la peor de las agresiones que se pueden perpetrar – Editorial de Juan Luis Cano.

Hay que ver lo que tiene el leer. Se entera uno de cosas y eso a muchos de nuestros políticos no les gusta nada. Porque que la gente se entere de cosas les hace vulnerables y deja al descubierto sus mediocridades, sus miedos y sus intenciones. Yo me he enterado leyendo un artículo de Carlos Mayoral en el Español de que la asignatura de Literatura Universal va a desaparecer de las aulas a partir de este curso. Ya se han quitado de en medio la filosofía, no vaya a ser que la plebe se forme opiniones distintas a las que ellos dictan y ahora van a por las grandes obras de la literatura en un alarde de espíritu democrático y un esfuerzo sobrehumano por hacer que los españoles nos aseguremos un futuro, pero el futuro que ellos han diseñado para todos nosotros: Un futuro de sumisos, programados y esclavos de la ignorancia. El atentar contra la educación de un país es la peor de las agresiones que se pueden perpetrar, porque hipoteca el día de mañana y la calidad de la existencia. Eliminar lo que ha hecho que la humanidad avance en derechos y libertades, que no es otra cosa que el pensamiento, es una canallada cruel.

No nos extrañemos de que en este país nos indigne más un penalti no pitado que el borrado de un plumazo de las obras de Chejov, Víctor Hugo, Shakespeare, Kafka o Lord Byron, porque eso es lo que buscan quienes toman decisiones como la que estamos comentando ¿Cómo se puede justificar una decisión así? ¿Cómo un ministro, un presidente, un gobierno puede encontrar argumentos para convencernos de que es bueno para los chicos que se están formando o que se vayan a formar que no estudien las obras de los mejores autores de todos los tiempos? Que alguien me lo explique, porque si no la única interpretación que encuentro es la de que se ha tomado esa decisión por pura vileza y perversidad. Premeditada y desalmadamente. Pero es que además la decisión va más allá, porque el temario que dejan lo limitan a las obras escritas únicamente durante el siglo XX, desaparecen, por tanto del panorama educativo El Siglo de Oro, El Romanticismo… Y no contentos con esto, de ese mismo siglo XX salen de una patada los escritores latinoamericanos. No existirán más ni Neruda, Ni García Márquez, Ni Mújica Láinez, Ni Carlos Fuentes, ni Borges… Me están dando unas ganar tremendas de llorar o de gritar o de clamar al cielo, aunque me temo que si clamo al cielo no me oirá, más si las puertas del conocimiento nos cierran, de sus actos en la tierra, respondan ellos, no yo.

Que les caiga el peso de todos los libros del mundo encima de su ignorancia y su maldad a quienes han tomado la decisión de convertir a los habitantes de este país en unos pobrecillos para siempre jamás.

IMAGEN: una clase en un colegio de Barcelona. | Cordon Press