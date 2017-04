He aprendido que no somos mejores, sólo somos más afortunados – Editorial de Juan Luis Cano.

Es inevitable, cuando se viaja a países a los que la varita mágica del progreso olvidó tocar porque pasó por alto su existencia, que la jerarquía de los valores personales de cada uno se sienta trastocada. Sé que habrá muchos que piensen que a qué viene que les cuente mis vacaciones, que las cosas privadas son de cada uno y que lo de enseñar las fotos de las vacaciones a los demás, al igual que poner el vídeo de la boda es un auténtico rollo patatero, pero no lo puedo evitar en esta ocasión, así que sí, les voy a poner por streaming el vídeo de mi boda ¡Bueno, no! Voy a contarles que he visitado gracias a la ONG Campamentos Solidarios y acompañado por un grupo de gente maravillosa que me ha acompañado en esta aventura, una serie de poblados de diferentes etnias a lo largo de lo más profundo de Senegal. África en estado puro. Y les voy a contar que además de disfrutar de una increíble generosidad, de una gratitud emocionante, de una autenticidad humana inmensa, he aprendido mucho. He aprendido que no somos mejores por ser blancos, que sólo somos más afortunados, que no somos más listos por haber conseguido progresar, es solamente que hemos tenido al lado a quienes nos ha dado la posibilidad de hacerlo, que no somos más ricos por tener más, es sólo que nos hemos dotados de elementos más sofisticados para satisfacer nuestras cada vez más complejas necesidades, unas necesidades que ellos no tenían, pero que sí hemos permitido que lleguen a tener sin haber calculado que no iban a poder cubrirlas y ese es uno de los graves problemas con los que se encuentran los africanos y con el que nos encontramos nosotros desde esta Parte del mundo deseado.

Nuestra forma de vida es llamativa, envidiable, seductora, refulgente desde la distancia y ejerce un poder de fascinación inenarrable. No nos hemos dado cuenta de que les estábamos permitiendo que se asomaran al escaparate donde se muestran las más cautivadoras mercancías, negándoles a la vez la posibilidad de entrar a la tienda. Me explico, he visto en los poblados de los Malenkes, los Bedik, los Basaris, perdidos entre la sabana sudanesa, a orillas del río Gambia o en la frontera con Guinea Conacri, jóvenes sin zapatos, con camisetas raídas, viviendo en chozas con el techo de paja, comiendo lo que haya cuando lo hay, pero con móvil y perfil en Facebook, todos y cada uno de ellos, sin excepción. Han llegado hasta ahí, hasta la misma tecnología que manejamos los ricos, pero sin haber dado ni un solo paso intermedio hasta llegar a ella, por eso creen que para llegar al paraíso basta un “like”. Pero no basta un “like” y nosotros lo sabemos ¿Qué problema surge a partir de aquí? Que a ellos no se lo decimos hasta que llegan a la puerta de esa tienda, la que muestra, engatusadora, su escaparate. No, amigos, esto no era para vosotros, para vosotros sólo eran los conceptos de lo que os enseñamos, la idea, la ilusión, las cosas en sí y su disfrute ese, es solo para los de esta parte del mundo. Pero van a seguir viniendo, porque brillan más las pantallas de sus smartphones que las hogueras frente a las que los hombres tocan el tan tan mientras las mujeres de las aldeas bailan agitando sus brazos para llamar al Pájaro Dakálaba, que de aparecer, dicen, llevará fortuna al poblado. Lo que pasa es que ese tipo de fortuna ya no la quieren.