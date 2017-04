El caso de la casa de la Guardia Civil – Editorial de Juan Luis Cano.

La semana pasada el programa El Objetivo de la periodista Ana Pastor, sacaba a la luz una información que habría abochornado a cualquier mandatario de bien. Lejos de suceder eso, los implicados continuaron con su sarta de excusas increíbles, que es lo que suelen hacer los culpables y casos en los que la huida hacia delante ha sido la respuesta tenemos muchos en la política patria. El caso al que me refiero es al de la casa de la Guardia Civil, adjudicada y acondicionada por el morro para que fuese ocupada por el máximo responsable de la Dirección general de Tráfico. El ministro Zoido, íntimo amigo del mencionado director de la DGT, ha salido al paso justificando la acción de su ministerio por tratarse de una permuta legal ¿Permuta legal? No parece tan legal cuando la Abogacia del estado la ha tirado para atrás. Pero independientemente de que fuese legal o no, lo que no es, es honesto. Pero esta deshonestidad parece ser, según nos enteramos hoy por el digital Infolibre, es que habría que multiplicarlo por 4, porque lo de reformar pisos para altos cargos de la DGT parece ser que, al menos, que se sepa, ha sucedido en otras cuatro ocasiones. A saber en Zaragoza, Tenerife, La Coruña y Lugo.

Son dos los motivos para la indignación. El primero es la alegría con la que demasiados altos cargos en este país cuentan con las cosas de todos como si las hubiesen heredado para ellos mismos o al menos como si el país les hubiese dado su usufructo. Y no es así, lo público es público y ha de servir y usarse para servicio público, no para que directores generales, por muy amigos de ministro que sean lo disfruten como regalo. Ya asistimos al obsequio de puestos y cargos en instituciones y administraciones, como si se tratara de corbatas, en innumerables ocasiones para sonrojo de casi nadie. La segunda cuestión que debería avergonzar a los responsables es la que afecta directamente a la Guardia Civil. Que una institución como esa, que tiene los cuartes como tiene los cuarteles, cayéndose a pedazos en muchas ocasiones, con casas cuartel en condiciones casi cochambrosas y con una precariedad impresionante en cuanto al material que tienen que utilizar se refiere, porque cuando lo tiene, mucho de ese material está obsoletos. Por no hablar de la reducción en el número de efectivos, que ha sido tremenda en los últimos años. Pues con este panorama por delante, el ministro del Interior se dedica arreglar pisos pertenecientes a la Guardia Civil para que vivan colegas.

A la desfachatez le da igual la realidad social en la que estemos, porque para los oportunistas el momento de sacar provecho siempre es bueno. Solo nos faltaría que además el ministro interceda para que les quiten las multas a sus allegados. Que no creo, que esa es la chispa de humor que pongo yo, que como no ha sido en twitter no creo que me pase nada.