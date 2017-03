Quiero creer que la cordura tiene que “Volver” – Editorial de Juan Luis Cano.

Podríamos denominar como “El día de la bestia” al momento en que la crisis y el orgullo herido de la derecha española se juntaron. Comenzó entonces un “Extraño Viaje” que llevó casi hasta “El Crack” al sector de la cultura. Los que comenzaron a gobernar, arromolinados alrededor de su mayoría absoluta y conducidos por Mariano Rajoy, “El Maquinista”, comenzaron a aplicar “El Método” infalible de la venganza contra quienes creyeron sus mayores enemigos. Comenzó “La Caza” a lomos del 21% de IVA y el sector del espectáculo comenzó un declive que a punto estuvo de desembocar en “La huída” de todos los que, de uno u otro modo, se dedicaban al mundo cultural para el que comenzaba a sonar una música macabra, una “balada triste de trompeta”. Cada director o directora, actriz o actor, eléctrico, productor, distribuidor, mecánico, cámara, taquillero o taquillera, iluminador, sastre, sastra, acomodador, expendedor de palomitas, dueño de teatro dijo para sus adentros: Parece que “Un Monstruo ha venido a verme” y sí, fue a ver a cada uno de ellos y como un “Torrente” y les amenazó con convertir su mundo en una “Isla Mínima”. El nuevo gobierno, por aquel entonces, conspiró contra aquellos a quienes creían “La Comunidad” más peligrosa sobre la faz de la tierra, sus enemigos irreconciliables, se prometió internamente que desde aquel momento “No habría paz para los malvados”.

Esos “Los lobos de Washington” emprendieron el “Camino” de la vendetta, “Cargaron la escopeta Nacional” y dieron rienda suelta a su personal ajuste de cuentas. Dese ese momento, para el sector de la cultura todo se puso en contra, el día, la noche, los sueños, las letras, el futuro,… como la letra flamenca que dice “hasta el reloj de la Audiencia tiene venganza, prima, conmigo…” todo, todo estaba en contra, “También la cama”. El mundo del teatro, de la danza, de la magia, del cine, cada uno por su lado, pensaba “¿Qué he hecho yo para merecer esto?”, sabedores de que lo que habían hecho había estado, para el parecer de quienes ahora mandaban, dentro de un comportamiento al que podríamos incluir en “La mala educación”. Porque se les habían colocado enfrente, afeando su conducta y sacándoles los colores, acusándoles de indignos, por eso ellos ahora y no “Los Otros” detentaban ya el poder absoluto del país y les había llegado la hora de que aquellos a los que odiaban comenzaran “Un extraño viaje” hacia lo desconocido.

Pero parece que a “El Verdugo” le ha dado un “Arrebato” y se ha calmado. Todo parece indicar que “Los Santos Inocentes” han intercedido por los damnificados y se acabó “La Caza”. Ese IVA maldito que ha dejado tantos “Surcos” de dolor en la cultura y que estaba llevando al mundo del espectáculo por un “Viaje a ninguna parte” comienza su final. El IVA para los espectáculos bajará hasta el 10%, eso sí, no para todos, para el cine no, el cine sigue montado en “El Cochecito” que va de cabeza a “El Desencanto”, porque para ellos no hay perdón. Los del cine seguirán todos “Los lunes al sol” achicharrándose la cara, esperando tiempos mejores. Aunque sé que esos hombres y “Mujeres al borde de un ataque de nervios” continuarán sin descanso poniendo su talento a nuestra disposición, aún sabiendo que no están viviendo su “Belle Epoque”, trabajarán aguardando que algún día se produzca el “Milagro” aunque sea el de P Tinto y aunque todos sabemos que es más fácil “Vivir con los ojos cerrados”, tirarán hacia delante y llenarán como siempre nuestras pantallas de buenas historias, porque “la Gran Familia” del cine español, siempre tira para adelante, siempre “Carmina o revienta” y aún no le ha llegado la hora de reventar. Llegará también su “Buena estrella”, seguro. Nada es eterno, aunque es verdad que este “Atraco” que comenzó a las tres lleva ya demasiado tiempo produciéndose y a punto está de ahogarles “Mar adentro”. Quiero creer que la cordura tiene que “Volver”