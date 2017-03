El progreso es cruel, no sabe de añoranzas – Editorial de Juan Luis Cano.

Hace muchísimos años que no hago la colección de cromos de la liga, pero recuerdo con cariño el nerviosismo que se apoderaba de uno mientras abría los sobres. Este lo tengo repe tres veces, a Asensi no lo tengo, ya sólo me faltan dos para completar el equipo completo del Málaga… Y tachabas, en la lista doblada hasta cuatro veces, con los pliegues a punto de rasgarse del todo, el número de los nuevos, los pegabas en el álbum y trasladabas al taco amarrado con una goma los malditos repetidos, sobados y resobados, oscurecidos por el paso de los días y las manos sucias. Era el taco de los cromos destinados al intercambio, a la apuesta, al azar y a la esperanza, porque esos, los repes, eran los depositarios de la ilusión, susceptibles de ser entregados a pares a cambio de uno difícil, de los que salían pocas veces, de esos que convertían en semidiós al que lo tuviera y en dios total al que lo poseyera repetido y listo para cambiar de dueño. La vida, el paso de los años, se medía con la velocidad a la que se iba llenando el cajón donde guardabas los álbumes de cromos de la liga y se iban acumulando, uno sobre otro, hasta que tu madre decidía que ya estaba bien de acumular mierdas en los cajones y los tiraba todos a la basura, sin piedad. El disgusto duraba lo que tardaba en salir la nueva colección, lo que tardaban las quiosqueras en nutrir sus puestecitos de sobres llenos de fotos a todo color de futbolistas de cartulina.

Pero ni los recuerdos pueden con el aplastante ritmo de la innovación. Asensi, Cruif, Gárate, Ufarte, Amancio, Pirri … que envejecían en unos días de tanto ir de mano en mano, lucirían ahora eternamente impolutos y brillantes, como lo harán Ronaldo, Messi, Godín, Susaeta, Vitolo o Ceballos, que ya no quedarán enmarcados, adheridos con pegamento Imedio al recuadro de papel en el que quedaban confinados para siempre en el álbum de la liga de su año. No, ahora serán virtuales, se cambiarán desde el éter intangible que se asoma rutilante a la pantalla de los móviles. Los cromos ya no se sujetarán en tacos con gomas elásticas, ni se acumularán los álbumes completos unos encima de otros, ocupando el espacio del cajón que tanto necesitan las madres. Panini ha dado el primer salto, la mítica empresa de las colecciones ha marcado el nuevo camino y ha dado un giro hacia lo digital, entregando a los nostálgicos un argumento más para que se reafirmen en su modo de sentir. El progreso es cruel, no sabe de añoranzas, para eso estamos nosotros, guardando recuerdos, unos encima de otros, en el cajón de nuestro corazón, ese que ni una madre puede vaciar. Por cierto, tengo repe el de Kiko, si alguien tiene el de Zubizarreta, se lo cambio.