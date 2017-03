Los manteros piden que no se criminalice la pobreza y tienen razón – Editorial de Juan Luis Cano.

Hoy a las 11:30 las cercanías del Congreso se va a asemejar a África. Habrá leones, aunque solo dos y de hierro fundido y mucha gente negra reunida, estos sí de carne y hueso, más de hueso que de carne. Airearán su miseria para que los diputados y diputadas que habitan dentro se apiaden de su precariedad y no les criminalicen por intentar sobrevivir como manteros. Me temo que no les va a servir de mucho, porque los diputados y diputadas que habitan dentro, en su mayoría no están para pequeñeces. Los manteros, que mitigan los dolores de la miseria con lo que sacan vendiendo copias ilegales de marcas caras, pretenden que su ilegal actividad vuelva a ser tratada como una falta administrativa, como lo era antes de la reforma del Código Penal, que desde 2014 puede llegar incluso a llevarles a la cárcel, a ponerles multas que no podrían pagar ni en tres de sus infortunadas vidas e incluso a deportarles aunque tuviesen los papeles en regla. Además, la pena, les impediría llegar a tener, en un improbable caso de que lo pudieran obtener en algún momento, un permiso de trabajo que les permitiese vivir sin tener que vender esas copias de marcas caras o siendo explotados por empresarios sin prejuicios que les emplean por sueldos míseros como jornaleros.

Ellos piden que no se criminalice la pobreza y tienen razón, porque si lo que se quisiera evitar fuera la venta de copias ilegales de marcas caras, el camino que lleva hasta donde se almacenan esas copias de marcas caras no es desconocido por los cuerpos de seguridad del estado. Estoy por decir que incluso es conocido quién las distribuye, dónde se fabrican y cómo y desde dónde se introducen en España, del mismo modo que se sabe cual es el país del que salen en perfecto estado para su venta. Por supuesto que no estoy justificando la actividad ilegal, en absoluto, lo que intento decir es que la persecución y la pena que se puede imponer a estos pobrecillos, porque es lo que son, almas desgastadas por la penuria, que sólo intentan conseguir un poco de algo para subsistir, está más motivada por su condición que por la persecución del delito en sí.

En el Congreso donde habitan los diputados y diputadas a quienes van a dirigir sus súplicas los manteros de piel y suerte negras, se encuentra aplazada sine die una votación en la Comisión de Justicia que sería la que daría paso a que la propuesta que atendiera la problemática de esta pobre gente, pasara a ser tramitada como proposición no de ley. Me da que tendrían más suerte si a la propuesta añadieran la posible prohibición de que les fueran cortados los rabos, que ya hemos comprobado no hace mucho que para esas cosas sí sacan tiempo sus señorías, porque me da que hay demasiada gente preocupada en humanizar a los animales, mientras animalizamos a las personas sin ningún tipo de reparo y más si son negros.