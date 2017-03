¿Creen que las comisiones de investigación en el congreso cambiarán algo? – Editorial de Juan Luis Cano.

Todos los pasos que se den a favor de la transparencia y que sirvan para investigar y probar, si es el caso, las irregularidades, por nombrarlas de un modo benévolo, del PP en materia de financiación ilegal, serán bienvenidas, por supuesto. Lo que no sé es si nos conviene a los habitantes de esta maravillosa nación conocerlo todo, más que nada por nuestra salud emocional, que sabemos que al final todo se somatiza y llegar a conocer la tomadura de pelo que ha sido este país desde hace tanto tiempo no hace más que indignarnos, cabrearnos, enojarnos, ponernos de los nervios y malhumorarnos y todo eso va contra la salud.

Bienvenida sea esa alianza entre PSOE, Ciudadanos y Podemos para que se cree una comisión de investigación en el Congreso que se encargue de investigar la financiación ilegal del PP, por supuesto, pero no sé por qué me da la impresión de que esta comisión de investigación no contará con la colaboración de los presuntos implicados y servirá exactamente para lo mismo que todas las comisiones de investigación que se crean en el Congreso. Y para que no digan que soy un manipulador, sean ustedes mismos quienes concluyan la reflexión. Lo mismo me equivoco y de esta salen conclusiones definitivas, esclarecedoras y dejan en evidencia cosas que ahora solamente se sospechan, pero incluso si esto sucediera ¿Creen que cambiará algo? ¿De verdad apuestan porque acaben pagando sus fechorías los culpables, tanto políticos como empresarios implicados, si se demuestra que lo estuvieron? ¿Alguien pone en duda ya que el PP se financiaba ilegalmente? Ellos mismos lo han admitido, no todos, es cierto, pero sí algunos, como por ejemplo Luis Fraga, sobrino del que fuera fundador del propio partido, que ha declarado ante el tribunal del caso Gürtell convirtiendo los papeles de Bárcenas en los papeles de Génova, que además se ha auto inculpado y ha dado nombres, y todos conocidos, pero ¿Alguien cree que alguno de quienes programaron, se lucraron, se beneficiaron, trampearon, dirigieron, consintieron y ampararon, los chanchullos pagará por ello? Ya no digo que pasen a la sombra un tiempecito digo si pagarán políticamente, que si dimitirán o al menos se harán a un lado, sonrojados. Me da que no, en este país somos muy de costumbres y ya sabemos cual es la tradición es estos asuntos.

No se me malinterprete, por favor, que creo que hay que investigar y trabajar para que los malos hábitos desaparezcan y una manera de conseguirlo es sacando a la luz la porquería, pero coincidirán conmigo en que hay quien se acostumbra a vivir entre la porquería y llega a habituarse a ella. El hombre es una animal de costumbre y hay gente pa´tó, como decía Rafael El Gallo.